Warum sich der BVB heute vor "de Arsenal" in Acht nehmen muss

Peter Bosz erlebt bei der PSV Eindhoven, was er beim BVB einst nicht vorgefunden hat. Im Achtelfinalrückspiel am Abend könnte auch ein neues Codewort entscheidend sein.

Lazio Roms Trainer Maurizio Sarri trauerte nach dem Champions-League-Aus seiner Mannschaft beim FC Bayern dem Hinspiel hinterher. Peter Bosz will vermeiden, dass es PSV Eindhoven an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Dortmund genauso geht.

"Wenn wir zu Hause spielen, müssen wir gewinnen. Also kann ich damit nicht zufrieden sein", hadert der PSV-Coach im kicker-Interview noch mit dem 1:1 vor drei Wochen im Philips-Stadion. "Ich fand, wir haben nicht gut angefangen. Als wir später die Initiative ergriffen haben, haben wir es nicht geschafft, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden."

Bosz hat eine Facette von Arsenal übernommen

Immerhin: PSV blieb in der Königsklasse ungeschlagen, nur zum Start in die Gruppenphase hatte es bei Arsenal eine 0:4-Klatsche gesetzt. "Das Verrückte ist: Zwischen den beiden Strafräumen lief in London alles nach Plan, aber im Angriff und in der Abwehr ging gar nichts", erinnert sich Bosz - und hat sich diese Erfahrung zunutze gemacht: "Wir haben uns genau angeschaut, was Arsenal so gut gemacht hat, und nennen es seither: de Arsenal. Wenn ich jetzt zu meinen Spielern sage: de Arsenal, dann wissen sie genau, was ich meine. Wir haben inzwischen eine Spielfacette von Arsenal übernommen, vor allem in großen Partien."

Was genau er sich abgeschaut hat, will Bosz auf Nachfrage nicht verraten, aber falls nicht längst geschehen, sollten die Dortmunder jenes 4:0 sicherheitshalber noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Auffällig war damals in jedem Fall, wie Kai Havertz als nomineller linker Achter immer wieder mit intelligenten Laufwegen große Lücken zwischen die Mannschaftsteile der PSV riss, die seine Teamkollegen zu nutzen wussten.

Der dritte Champions-League-Viertelfinaleinzug der Klubgeschichte - der erste seit 2006/07 - wäre der nächste Coup für Bosz in einer Saison, in der sein Team mit einer Bilanz von 69 Punkten und 80 Toren nach 25 Spieltagen klar dem Titel in der Eredivisie entgegensteuert. Der einstige Leverkusen- und Dortmund-Trainer sagt sogar, dass die PSV die beste Mannschaft sei, mit der er je gearbeitet hat.

Ich hatte Spieler in Dortmund, die dachten: In diesem System komme ich nicht zur Geltung. Peter Bosz

"Ich habe individuell sehr gute Spieler, aber noch wichtiger ist, dass sie bereit sind, als Team zu denken und zu spielen", erklärt er. "Dieser Verein ist seit fünf Jahren nicht mehr Meister geworden, eine sehr lange Zeit für PSV. Vielleicht habe ich auch deshalb eine hungrige Mannschaft angetroffen, die vom ersten Tag an hinter der Art und Weise steht, wie wir trainieren und spielen: mit sehr viel Intensität."

Während seines BVB-Intermezzos von Mitte bis Ende 2017 habe er zwar "mit vielen guten Einzelspielern" zusammengearbeitet, "aber sie bildeten nicht das beste Team", so Bosz: "Aubameyang war mit sich selbst beschäftigt, weil er einen Transfer forcierte, und Dembelé wollte unbedingt nach Barcelona. Und so weiter. Ich hatte Spieler in Dortmund, die dachten: In diesem System komme ich nicht zur Geltung. Sie wollten eine andere Taktik, aber es ging nicht um sie, es ging um die Borussia."

In Eindhoven ist der 60-Jährige dagegen längst als menschliche Euphoriebremse gefragt. "Ich muss die Jungs kurzhalten, sie bekommen derzeit sehr viele Schulterklopfer", sagt Bosz. Womöglich kommt am Mittwochabend noch mehr Arbeit auf ihn zu.

Warum er sich besonders auf Julian Brandt freut, wie er seine Zukunft sieht und warum er noch viel an seine Zeit in Rostock zurückdenkt: Das große Interview mit Peter Bosz lesen Sie im aktuellen kicker vom Montag - hier auch als eMagazine.