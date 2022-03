Warum Seoane nicht auf einen schlechten Tag der Bayern hofft

Nach dem ernüchternden 1:5 in der Hinrunde möchte Leverkusens Trainer Gerado Seoane den FC Bayern München mit seiner Mannschaft zu einer mäßigen Leistung zwingen.

Es waren die bitterste 45 Minuten für Bayer 04 in dieser Saison. Bei der 1:5-Klatsche gegen den FC Bayern München am 8. Spieltag wurde die Werkself in der ersten Hälfte vorgeführt. Der Rekordmeister zerlegte eine mehr Spalier stehende denn verteidigende Leverkusener Mannschaft vor der Pause in ihre Einzelteile. 0:5 stand es aus Sicht der Gastgeber. Eine Demontage.

"Wir haben an diesem Tag eine gewisse Lehrstunde bekommen darüber, was gegen eine Topmannschaft in kurzer Zeit passieren kann", erklärt Gerardo Seoane vor dem Wiedersehen in München, "das ist etwas, was immer wieder passieren wird - hoffentlich nicht bei uns. Topmannschaften sind einfach fähig, dich in einer Halbzeit zu zerstören."

Seoane: "Das spielt heute keine Rolle mehr in den Köpfen der Spieler"

Dass diese Vorführung im März 2022 noch Einfluss auf sein Team habe, verneint der Trainer allerdings beharrlich. "Das Spiel ist schon lange abgehakt. Das 1:5 ist einfach zu weit weg. Das spielt heute keine Rolle mehr in den Köpfen der Spieler", so der Schweizer.

Anfang Februar, vor dem 5:2-Erfolg in Dortmund hatten seine Profis, wie beispielsweise Florian Wirtz, allerdings von einer "offenen Rechnung" gesprochen, nachdem man das Spiel in der Hinrunde gegen den BVB unglücklich 3:4 verloren hatte.

Der Ansatz ist, was können wir beeinflussen? Unsere Spielwiese, unsere Einstellung, unser Verhalten in gewissen Situationen, es zu schaffen, dass der Gegner kein gutes Spiel machen kann, gehört auch dazu. Gerardo Seoane

Am Samstag in der Münchner Arena möchte Seoane ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen als Mitte Oktober. Dabei stellt er die eigenen Qualitäten in den Vordergrund. "Der Ansatz ist, was können wir beeinflussen? Unsere Spielwiese, unsere Einstellung, unser Verhalten in gewissen Situationen", betont der Trainer, "es zu schaffen, dass der Gegner kein gutes Spiel machen kann, gehört auch dazu. Ich sage explizit nicht: Wir hoffen, dass die Bayern einen schlechten Tag haben. Sondern wir müssen versuchen, es mit unserer Spielweise zu bewirken, dass die Bayern einen schlechten Tag haben."

Die Frage nach einer Systemanpassung, etwa in Form eines 3-4-3 beantwortet Seoane eher zurückhaltend: "Wir halten eigentlich immer an unseren Stärken fest. Die Frage ist: Wie können wir sie am besten einsetzen? Wir haben gutes Personal in den vorderen Reihen. Wir können sicherlich auch den Bayern Probleme bereiten. Es wird eine Frage der Balance sein zwischen den Abteilungen."

Zu viel Respekt ist genauso wenig angesagt, wie offensiver Überschwang. "Man muss voller Mut und Tatendrang sein, das Spiel zu gewinnen, aber sicher nicht blind und waghalsig nur nach vorne laufen. Sondern sich bewusst sein, dass auch man viel verteidigen muss", weiß Seoane und fordert "einen gesunden Mix".

Mit den Stärken des Rekordmeisters setzt man sich natürlich auseinander, ohne dass man sich ihretwegen fußballerisch komplett verbiegt. Denn auch wenn Seoane kein Trainer ist, der dogmatisch an einem aus seiner Sicht einzig wahren Spielansatz stur festhält, so möchte er seine Ideen nicht verleugnen: "Für mich gilt es: Immer auf unserem Weg bleiben, auf unsere Leistung schauen und uns gegenüber dem Hinspiel ganz einfach verbessern." Letzteres dürfte ein Leichtes sein.