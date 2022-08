Warum Seoane bei Breitenreiter angerufen hat

An diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen sich in Leverkusen die Schweizer Meistertrainer der letzten Jahre gegenüber, die sich nicht persönlich kennen, aber dennoch schon miteinander telefoniert haben.

Will seine Auswärtsbilanz aufbessern - und das gegen Leverkusen: Hoffenheims Trainer André Breitenreiter. IMAGO/Avanti

Gleich dreimal in Folge hatte Gerardo "Gerry" Seoane in seiner Heimat mit Young Boys Bern den Titel geholt, ehe er sich im Sommer 2021 Richtung Leverkusen verabschiedete. Und damit den Weg frei gemacht hatte für André Breitenreiter, der zuletzt die Meisterschaft mit dem Außenseiter FC Zürich gewann.

"Er genießt in der Schweiz einen sehr guten Ruf, er ist mehrfach mit Young Boys Bern Meister geworden, vergleichbar mit Bayern München in Deutschland", so Breitenreiter. "Da mag es einfach klingen, Meister zu werden, ist es aber nicht."

Nun treffen die beiden Fußballlehrer erstmals direkt aufeinander. "Wir kennen uns persönlich nicht, hatten aber im letzten Jahr ein-, zweimal Kontakt gehabt, wo wir uns gegenseitig Wertschätzung übermittelt haben", verriet Breitenreiter am Donnerstag. "Er hat mit schon im Winter zu einer fantastischen Saison gratuliert und natürlich Bern weiter die Daumen gedrückt. Auch am Ende der Saison haben wir uns ausgetauscht - und ich habe ihm gratuliert für eine tolle Saison mit Leverkusen und eine coole Art von Fußball. Ich schätze ihn sehr, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ein Trainer Kontakt aufnimmt, obwohl man sich nicht kennt. Das ging von ihm aus, das hat mich sehr gefreut. Sie spielen einen coolen Fußball. Ich bin mir sicher, dass er bald wieder erfolgreich arbeiten kann, hoffentlich erst nach unserem Spiel."

Hoffenheim erwischt den mit drei Pflichtspielniederlagen fehlgestarteten Champions-League-Starter in einer Phase der Verunsicherung. "Aber wir wissen alle, dass sie eine Mannschaft mit hoher Qualität sind und die Spiele auch sehr dominant geführt waren. Sie haben nur ihre Chancen nicht genutzt, aber gut nach vorne gespielt", hat der 48-Jährige analysiert. "Es ist zu erwarten, dass sie gegen uns den Turnaround schaffen möchten, sehr motiviert auftreten und mit viel Dynamik in die Spitze spielen wollen. Darauf bereiten wir uns vor, damit wir den zweiten Sieg in Serie einfahren, denn dazu fahren wir hin, um dort zu gewinnen."

Breitenreiters Auswärts-Negativserie

Das wäre freilich eine Premiere für den Trainer Breitenreiter, der bislang nur als Spieler gegen Bayer gewinnen konnte. Unvergessen etwa der 2:0-Sieg mit Unterhaching gegen den designierten Meister am finalen Spieltag 1999/2000, der Leverkusens greifbaren Titeltriumph noch verhindert hatte.

Noch sieglos als Coach gegen Bayer sei die eine Seite, kontert der frühere Stürmer: "Wir wissen aber auch, wie meine Statistik in Leverkusen ausfällt, da habe ich noch nie verloren. Und ich habe davor Vereine trainiert, die eher um den Klassenerhalt gekämpft haben, aber ich würde mich sehr freuen, wenn gegen Leverkusen auch für mich der erste Sieg stattfindet, als Spieler ist mir das einige Male gelungen, als Trainer noch nicht."

Grundsätzlich wäre es mal wieder an der Zeit für Breitenreiter, auswärts zu gewinnen, denn das ist ihm zumindest in der Bundesliga in seinen letzten 23 Versuchen nicht ein einziges Mal gelungen (15 Niederlagen, acht Unentschieden). Zuvor bislang nur übertroffen vom damaligen Freiburg-Trainer Volker, der von Oktober 2001 bis Mai 2004 gleich 29 Auswärtsspiele mit dem Sport-Club ohne Sieg geblieben war.