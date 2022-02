Warum Seoane acht Gegentore in fünf Spielen nicht beunruhigen

Bayer 04 Leverkusen ist in der Rückrunde die Mannschaft der Stunde. Doch die Zahl der Gegentreffer ist mit acht dennoch bemerkenswert hoch. Für Trainer Gerardo Seoane aber kein Grund zur Sorge.

Gerardo Seoane sieht es ganz pragmatisch. "Im Prinzip geht es darum, die Balance zwischen Offensive und Defensive so zu gestalten, dass man punktet. Mannschaften, die viel Offensivdrang haben, offenbaren auch gewisse Räume nach hinten. Das gehört irgendwo dazu", erklärt Leverkusens Trainer zu den acht Gegentreffern in den ersten fünf Rückrundenspielen.

Diese acht Einschläge stellen für ein Spitzenteam trotz des Positivlaufs von 13 Punkten und überragenden 18 selbst erzielten Toren einen verbesserungswürgen Wert dar. Daran lässt auch der Schweizer keine Zweifel, der mit Blick auf den 4:2-Erfolg gegen den VfB Stuttgart erklärt: "Es gibt bei beiden Toren gewisse Situationen, die man ansprechen kann, die man individuell als auch in der Gruppe besser lösen kann."

Hincapies Fehler gegen Stuttgart: "Das ist ein Lernprozess"

Doch Panikattacken rufen die 1,6 Gegentreffer pro Partie im Jahr 2022 bei Seoane nicht hervor, der dies anhand des Stuttgarter Treffers zum 1:1 erklärt: Bei einem VfB-Konter war Piero Hincapie aus der Innenverteidigung nach vorne gestürzt, um Stuttgarts Achter Orel Mangala zu attackieren, der den einen Bruchteil einer Sekunde zu spät kommenden Ecuadorianer aber elegant ins Leere laufen ließ und ideal für Torschütze Tiago Tomas auflegte.

"Du kannst so ein Tor auch kriegen, wenn du top spielst", analysiert Seoane, "das ist ein Lernprozess." Und wenn einem starken Zweikämpfer wie Hincapie einmal so eine Fehleinschätzung unterlaufe, sei dies kein grundsätzliches Problem. "Das ist nicht in dem Sinne beunruhigend für mich, dass wir Tore bekommen", sagt Seoane folglich und fügt direkt an, um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen: "Aber es ist klar, dass wir danach streben, dem Gegner so wenig Chancen wie möglich zu geben."

Probleme bestehen vor allem nach Standards

Dafür sieht er alle Voraussetzungen von seiner Mannschaft erfüllt. Diese arbeite sehr gut im Block, provoziere im Pressing viele lange Bälle, die man durch hohe Präsenz bei zweiten Bällen auch gewinne. "Mannschaftstaktisch ist das Gefühl sehr gut", stellt der Trainer seinem Team als Einheit ein gutes Zeugnis aus. Aber: "Es gibt schon individualtaktisch etwas zu verbessern, das ist normal - Piero ist 19 Jahre", so Seoane, "aber es hat nichts mit der Grundausrichtung zu tun."

Die stimmt aus Sicht des Trainers. "Ich hatte ein gutes Gefühl, wenn wir hinter dem Ball stehen", so Seoane, "es sind mehr die Umschaltsituationen, wenn nicht alle hinter dem Ball sind, da gibt es noch ein paar Probleme." Aber welche so offensiv ausgerichtete Mannschaft hat diese nicht. Und übrigens: fünf der acht Gegentreffer im Jahr 2022 kassierte Bayer nach gegnerischen Standards.

Trotz Tah-Rückkehr: Tapsoba wird weiter gebraucht

Gegen den VfB aber nicht. Doch da war die Konstellation in der Abwehr eine Besondere. Edmond Tapsoba, der zuvor mit Burkina Faso beim Afrika-Cup spielte und Abwehrchef Jonathan Tah (Infekt) ersetzte, stand erstmals in diesem Jahr in der Leverkusener Viererkette und hatte Eingewöhnungsprobleme, ehe er sich steigerte. Für Seoane kein Problem, der um Geduld mit dem Afrikaner bittet: "Ihm muss man Zeit geben."

Allerdings kann der Trainer Tapsoba diese nicht wirklich gewähren. Zwar kehrt Tah in Mainz in die Startelf zurück, doch dafür fällt Linksverteidiger Mitchel Bakker (Gelbsperre) aus. Und erster Ersatz-Kandidat sollte Hincapie sein, der den Vorzug vor Daley Sinkgraven erhalten dürfte. Dann würden Tah und Tapsoba das Abwehrzentrum besetzen, da hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Odilon Kossounou nach einer leichten Zerrung laut Seoane ohnehin noch ein Fragezeichen steht.