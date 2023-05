Warum Schindlers Ausfall den 1. FCN doppelt schmerzt

Das 3:3 gegen den FCK war für den 1. FC Nürnberg doppelt bitter. Zwei wertvolle Punkte und Kapitän Christopher Schindler gingen verloren. So will der Club darauf reagieren.

Das oftmals gebrauchte Begriff einer gefühlten Niederlage trifft für den FCN im Rückblick auf das 3:3 gegen den FCK gleich doppelt zu. Als wäre es für die im Abstiegskampf steckenden Franken nicht schon bitter genug gewesen, eine 3:1-Führung zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch zu verspielen, da folgte im Nachgang die Gewissheit, was bereits während des Spiels befürchtet worden war: Abwehrchef und Kapitän Christopher Schindler fällt monatelang aus.

Als Schindler am Sonntag beim Stand von 3:1 nach seiner Rettungstat gegen den einschussbereiten Lauterer Philipp Hercher in der 71. Minute minutenlangen am rechten Knie behandeln werden musste, verhieß das schon nichts Gutes, der gebürtige Münchner ist nämlich das, was man einen harten Hund nennt. Und als der 33-Jährige dann kurz darauf mit der Trage in Richtung Kabine gebracht werden musste und er sich dabei schmerzverzerrt die Hände vors Gesicht hielt, potenzierte sich die ungute Vorahnung.

Tendenz geht zu eine Operation

Eine Vorahnung, die wenige Stunden später Gewissheit wurde: Der Innenverteidiger riss sich im rechten Knie das hintere Kreuzband und zudem zu Teilen das Außenband. Eine Verletzung, die auch konservativ behandelt werden, sprich ohne OP, doch die Tendenz geht zu einem Eingriff, um die Stabilität des Knies wiederzuerlangen. Doch egal, welche Variante Schindler in Absprache mit den Ärzten wählt, eines ist gewiss: Er wird monatelang ausfallen, dem FCN wohl erst in der Rückrunde der kommenden Saison zur Verfügung stehen.

Für uns bedeutet das, noch mehr zusammenzurücken. Dieter Hecking über Schindlers Ausfall

In welcher Spielklasse diese stattfinden wird, ist derzeit offen. Dass die Ausgangsposition mit vier Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang 16 auf dem Papier noch eine gute ist, ist das eine, dass besagte vier Punkte mit Schindler beruhigender wären, das andere. Ablesen lässt sich dies auch an der Aussage von Trainer und Sportvorstand Dieter Hecking: "Für uns bedeutet das, noch mehr zusammenzurücken und den Ausfall als Mannschaft zu kompensieren. Auch diesem erneuten Widerstand werden wir trotzen."

Viele Allgemeinplätze, eine große Hoffnung, denn ob und wie die Mannschaft diesen Verlust wegstecken kann, ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Vor allem, weil Schindler als Führungsfigur ein gutes Stück weit unersetzlich ist. Mit seiner reflektierten, ruhigen und zugleich bestimmten Art ist der Kapitän in der Kabine wie auf dem Platz der Ruhepol in einer Mannschaft, die aufgrund des enttäuschenden Saisonverlaufs verunsichert ist und bislang nicht gerade durch große Widerstandsfähigkeit von sich Reden gemacht hat.

Schindlers Präsenz wird fehlen

"Er hat uns mit seiner Präsenz natürlich gefehlt", sagte Jannes Horn, am Sonntag sein Partner in der Innenverteidigung, in Bezug auf die späten Gegentore. Ob der FCN seinen Vorsprung gegen den Aufsteiger mit Schindler über die Zeit gebracht hätte, ist selbstredend eine müßige, weil rein theoretische Diskussion. Dass Schindlers Präsenz der Mannschaft in den verbleibenden drei Spielen sehr guttun würde, lässt sich hingegen sehr wohl festhalten.

Für Schindler selbst ist es die zweite schwere Verletzung in seiner Karriere: Im Dezember 2020 verdrehte er sich im Dress von Huddersfield das rechte Knie, riss sich dabei das vordere Kreuzband sowie das Innenband und musste ein gutes halbes Jahr pausieren. Der FCN holte ihn im Sommer 2021 dennoch nach Deutschland zurück, und lag mit dieser zunächst skeptisch beäugten Entscheidung goldrichtig. Schindler, der zu Beginn der Vorbereitung noch Rekonvaleszent war, schaffte schnell den Anschluss und war ab dem 3. Spieltag gesetzter Stammspieler. Auch wenn ihm dies jetzt nur ein ganz schwacher Trost ist: Die jetzige Verletzung im anderen Knie ist zumindest auf dem Papier nicht so schlimm wie seine erste.

Lawrence: Der Haken an der naheliegendsten Lösung

In Personalnöte kommt der Club für die Partie in Magdeburg durch den Ausfall seines Kapitäns indes nicht, groß improvisieren müssen Hecking und sein Trainerstab jedenfalls nicht. So bietet sich ein Eins-zu-eins-Tausch in der Viererkette an: Für Schindler beginnt James Lawrence an der Seite von Horn.

Die naheliegendste Lösung hat nur einen kleinen Haken: In der Innenverteidigung würden dann zwei Linksfüßer stehen. Ehr unwahrscheinlich ist es, dass Routinier Florian Hübner Schindlers Part übernimmt: Der 32-Jährige soll nach seinem Muskelfaserriss in den Adduktoren in dieser Woche zwar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, doch er kommt dann eben auch aus einer längeren Pause. Und auch wenn Hübner in dieser Saison schon zweimal nach wenigen Einheiten mit der Mannschaft überraschend in der Anfangsformation hatte stehen können, so sollte das Risiko zu groß sein, zumal die Partie in Magdeburg bereits am Freitag angepfiffen wird.

Als weitere Möglichkeit bietet sich an, auf eine Dreierkette umzustellen. Johannes Geis würde dann neben Horn und Lawrence in der Mitte agieren, was allerdings auch mit einem Aber zu versehen ist: Mit Geis hätte der FCN dann zwar einen ballsicheren und guten Aufbauspieler im Abwehrzentrum, doch der 29-Jährige hat bekanntermaßen ein Schnelligkeitsdefizit und weist Schwächen im Zweikampf auf, wenn er größere Räume zu verteidigen hat.

Hecking grübelt noch, wie die Defensive in Magdeburg aussehen wird, doch einiges spricht für eine Viererkette mit Lawrence und Horn in der Mitte, sowie mit Jens Castrop auf rechts und Nathaniel Brown auf links.