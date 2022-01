Warum Saudi-Arabien? Fünf Fragen und fünf Antworten zur Supercopa

Am Mittwoch beginnt die Supercopa - doch nicht auf spanischem Boden, sondern in Saudi-Arabien, was auf wenig Gegenliebe stößt. Alles Wissenswerte zum Turnier in der Wüste ...

Wer hält die Rekorde?

Der FC Barcelona hat den seit 1982 ausgetragenen Wettbewerb 13-mal gewonnen, dahinter folgen Real Madrid (11), Athletic Bilbao und Deportivo La Coruna (je 3). Atletico hat zweimal gewonnen, fünf weitere Teams je einmal. Rekordspieler und -schütze ist Lionel Messi (14 Tore in 20 Spielen), keiner gewann die Supercopa häufiger als der ehemalige Barça-Star.

Welche Teams sind bei der Supercopa dabei?

Ursprünglich der Meister und der Pokalsieger. Holte ein Team das Double, war es bis 1995 automatisch Supercopa-Sieger, zwischen 1996 und 2018 durfte dann in diesem Fall der unterlegene Pokalfinalist antreten.

2019 dann die nächste Änderung: Seitdem spielen die beiden Pokalfinalisten und die beiden bestplatzierten Teams in der Supercopa - demnach in der aktuellen Ausgabe Meister Atletico Madrid, Vizemeister Real Madrid sowie die Pokalfinalisten FC Barcelona und Athletic Bilbao.

Warum findet die Supercopa seit 2019 in Saudi-Arabien statt?

Geld. 120 Millionen Euro für drei Austragungen überweisen die Scheichs an den spanischen Verband, zur großen Freude von RFEF-Boss Luis Rubiales. Sonst freut sich eigentlich keiner darüber, die Entscheidung wird heftig kritisiert - Stichwort Sportwashing. Auch die Pandemie lässt die lange Reise grenzwertig erscheinen. "Das ergibt keinen Sinn. Der Fußball hat sich verändert, wir denken nicht mehr an die Fans", echauffierte sich Bilbao-Urgestein Raul Garcia (35). "Wir vergessen das Wesentliche, die Atmosphäre, welche die Spiele ausmacht."

2019 gewann Real Madrid trotzdem im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda, der öffentlich-rechtliche spanische TV-Sender "TVE" boykottierte die Übertragung. 2020 blieb man wegen der Corona-Pandemie in Spanien, für das aktuelle Turnier kehren die Iberer zurück in die Wüste. Hierzulande sind die Spiele übrigens nicht in TV oder Stream zu sehen, in Spanien überträgt Pay-TV-Sender Movistar.

Wie lauten die Paarungen?

Am Mittwoch trifft Real Madrid ohne Gareth Bale im ersten Halbfinale auf den FC Barcelona, am Donnerstag Atletico Madrid auf Bilbao. Das Finale steigt am Sonntag, ein Spiel um den dritten Platz gibt es nicht. Sämtliche Spiele werden um 20 Uhr im King Fahd International Stadium in Riad angepfiffen.

Was bedeutet das für die anderen spanischen Teams?

Der 21. Spieltag wird komplett zerstückelt. Bilbao traf schon am 22. Dezember auf Real Madrid, am Sonntag treffen Elche und Villarreal aufeinander. Weitere Begegnungen folgen unter der Woche.

Zudem nutzen die Spanier die Zeit, einige Pokalspiele abzuwickeln. Für den Samstag sind fünf Partien angesetzt. Die Supercopa-Teilnehmer Real, Barcelona und Atletico spielen am 19. Januar um den Einzug ins Viertelfinale in der Copa del Rey.