Warum Sallai dreimal den Berater wechselte und wieder bleiben muss

Der Wechsel von Kevin Schade zum FC Brentford hat Auswirkungen für Noah Weißhaupt (21) und Roland Sallai (25). Der ungarische Nationalspieler unternahm seit Sommer hinter den Kulissen einiges, um seinen Abgang zu forcieren, muss nun aber wieder bleiben.

Muss auch in diesem Winter in Freiburg bleiben: Roland Sallai. IMAGO/Sportfoto Rudel

Nach der Anreise über die Flughäfen in Zürich und Malaga absolvierten die Freiburger Profis am späten Mittwochnachmittag ihre erste lockere Aktivierungseinheit im Trainingslager im spanischen Sotogrande, das bis zum 14. Januar dauert. 25 Profis sowie die U-23-Akteure Yannik Engelhardt und Kenneth Schmidt bevölkerten die große Rasenfläche im Santa Maria Polo Club, in dem sich auch die eigene Drittligamannschaft auf die Restrunde vorbereitet. Zu dieser gehört Schmidt vorerst nicht mehr, der 20-Jährige hat seinen Vertrag am Donnerstag verlängert und rückt ins Profiteam auf. "Er bekommt bei uns alle Zeit, sich an das Topniveau heranzuarbeiten", sagt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach über den Verteidiger, der den an Bochum verliehenen Innenverteidiger Keven Schlotterbeck ersetzt.

Nicht mit ins Trainingslager geflogen ist der erkrankte U-21-Nationalkeeper Noah Atubolu. Der Schlussmann blieb zunächst in Freiburg, soll aber bald nachreisen.

In Vorbereitung auf das erste Testspiel 2023 am Samstag gegen den FC Basel in La Linea de la Concepcion (15 Uhr) mit Blick auf den Felsen von Gibraltar, absolvieren Atubolus Kollegen am Donnerstag und Freitag je eine Einheit auf dem weitläufigen Grün. Mit dabei sind dann auch zwei Offensivspieler, auf die sich der Wechsel von Kevin Schade nach England auswirkt.

Streich hält große Stücke auf Weißhaupt, brachte ihn aber nur dreimal länger als 30 Minuten

Im November hatte das SC-Eigengewächs Noah Weißhaupt (seit 2012 im Verein) mit Schade, Atubolu und Yannik Keitel ein bemerkenswertes Freiburger Quartett bei der deutschen U-21-Nationalmannschaft gebildet und sollte im Winter eventuell verliehen werden, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Trainer Christian Streich hält zwar große Stücke auf den umtriebigen Außenbahndribbler, setzte ihn auch in 15 von 23 Pflichtspielen ein, angesichts der großen Konkurrenz aber nur zweimal in der Startelf. Lediglich einer der 13 Jokerauftritte dauerte länger als 30 Minuten.

Weißhaupt soll nach aktuellem Stand für die restliche Saison Teil der nun auf neun Akteure reduzierten Offensivbelegschaft bleiben. Wie auch Roland Sallai, für den die bisherige Spielzeit unglücklich verlief. Als Startelf-Mitglied in die Liga-Runde gestartet, zog er sich am 5. Spieltag in Leverkusen (3:2) einen komplizierten Augenboden-Bruch zu, der operiert werden musste und erst Ende Oktober ein Comeback bei der U23 in der 3. Liga ermöglichte. So steht der 25-Jährige, der die Mehrzahl seiner 108-SC-Profieinsätze (18 Tore) auf der Außenbahn verbrachte, inzwischen aber meist im Zentrum agiert, bei erst zehn Saisonauftritten (ein Tor) für das Streich-Team.

Sallais Motto: Wer ihm einen Transfer versprach, bekam das Mandat

Im Sommer hatte sich der 38-malige ungarische Nationalspieler (neun Tore), vor allem euphorisiert von seinem Nations-League-Doppelpack Mitte Juni in England, schon seine unmittelbare Zukunft bei einem europäischen Topklub gesehen. Da die Realität diesen hochtrabenden Plänen jedoch nicht gehorchte, wechselte Sallai zuletzt dreimal die Berateragentur, um einen Wechsel zu forcieren: Von Rogon zu Wasserman, zu CAA Stellar, zur italienischen World Soccer Agency. Jüngst ging es logischerweise um einen Abschied im Winter.

Sein Handeln folgte dem Motto: Wer ihm einen attraktiven Transfer versprach, bekam das mündliche Mandat. Das bisher letzte Lockmittel seiner (noch) aktuellen italienischen Agenten: Eine Anstellung bei Lazio Rom. Doch alle Berater machten bisher die Rechnung ohne den SC. Sportvorstand Jochen Saier und Klemens Hartenbach befinden sich angesichts des erst im März 2021 verlängerten Vertrags am längeren Hebel, dachten und denken bei einer vorzeitigen Entlassung Sallais eher an 20 als an zehn Millionen Euro Entschädigung. Dafür gab es bisher keine passenden Angebote.

Nach dem Schade-Abgang ist die Wintertür für Sallai aber ohnehin geschlossen. Nun wird es spannend sein, wie sich der Ungar präsentiert, ob und wann er es zurück in die Mannschaft schafft, die weitgehend ohne ihn die bisherige Rekordsaison bewerkstelligte.