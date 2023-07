Warum Rose trotz Leipzigs Transfer-Stau "mega-positiv und entspannt" ist

Zwei Neuzugänge waren beim Leipziger Trainingsauftakt am Montag schon dabei, weitere sollen folgen - erfordern aber Geduld. Trainer Marco Rose sagt, warum er entspannt ist und wie es mit seiner eigenen Vertragsverlängerung aussieht.

Mit einer überschaubaren Gruppe aus Nicht-Nationalspielern und A-Jugendlichen sowie einer nicht-öffentlichen Trainingseinheit ist RB Leipzig am Montag in die Saison-Vorbereitung gestartet. Trainer Marco Rose hatte zwar 14 Feldspieler zur Verfügung, doch vom Kader, der vor gut fünf Wochen durch ein 2:0 über Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewann, waren allein Torhüter Janis Blaswich und Routinier Kevin Kampl bereits wieder mit von der Partie.

Ebenfalls mit dabei waren die ersten Neuzugänge, der aus Salzburg geholte Benjamin Sesko und Liverpool-Leihgabe Fabio Carvalho. "Sie machen einen guten Eindruck. Fabio hat einen Top-Leistungstest hingelegt und Beni seine ersten Tore geschossen", berichtete Rose. "Mit 24-Millionen-Einkauf Sesko habe man "ein großes Talent nach Leipzig geholt, er hat unglaubliches Potenzial". Freilich müsse der 20-jährige Slowene erst noch reifen: "Wir werden ihm die Zeit geben, sich bei uns einzufinden."

Die aktuell festgefahrenen Verhandlungen mit den Wunsch-Transfers Lois Openda (23/RC Lens) und Lutsharel Geertruida (22/Feyenoord Rotterdam) beunruhigen Rose nach eigenen Angaben überhaupt nicht. "Es bringt überhaupt nichts, die Nerven zu verlieren. Wir gehen mega-positiv und entspannt an die Sache ran", so der Coach. Er habe nach dem Pokalsieg schon erklärt, "dass wir ein paar gute und spannende Ideen brauchen, um die Abgänge zu kompensieren. Die haben wir, finde ich. Da kann die Umsetzung auch den einen oder anderen Tag dauern." Er befinde sich im täglichen Austausch mit Sport-Geschäftsführer Max Eberl, Sportdirektor Rouven Schröder und der Scouting-Abteilung. "Ihr könnt mir glauben, die Jungs machen richtig gute Arbeit", sagte er in einer Medienrunde am Montag.

Rose: "Dann werden wir sich auch Zeit finden, um über den Trainer zu reden"

Mit der Verkündung von Saisonzielen will Rose abwarten, bis er mit dem kompletten Kader arbeiten kann. "Wir werden keine Ziele am ersten Trainingstag rausposaunen, erst einmal möchte ich mit den Jungs reden. Wir werden ambitioniert bleiben", so der Coach. In den nächsten Wochen bis zum Supercup am 12. August beim FC Bayern gehe es erst einmal darum, Trainingsziele zu realisieren: "Wir wollen uns Wettkampfhärte erarbeiten. Wir wollen die neuen Spieler an unsere Art, Fußball zu spielen, gewöhnen und sie integrieren. Und wir wollen in Teilbereichen besser werden als letzte Saison", formulierte Rose: "Es gibt eine Menge Ziele, die wir uns vornehmen. Wir werden es auf die Beine stellen."

Während der Vorbereitung dürfte auch der bis 2024 datierte Vertrag des gebürtigen Leipzigers verlängert werden. "Grundsätzlich weiß jeder, dass ich sehr, sehr gerne hier bin und wir in Gesprächen sind", sagte Rose zum Stand der Dinge: "Im Moment gibt es aber echt ein paar wichtigere Themen, nämlich den Kader so aufzustellen, damit wir uns messen und unsere Ziele erreichen können. Dann werden wir sich auch Zeit finden, um über den Trainer zu reden."