Warum Rolfes sich jetzt einen 10-Millionen-Deal sparen kann

Der Leipziger 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt hat auch für Bayer 04 einen positiven Effekt. So tritt der Tabellensechste in der Europa League nicht nur in dem sportlich attraktiveren Wettbewerb an, sondern es erweitert sich auch für Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes der finanzielle Handlungsspielraum.

Der Ausgang des DFB-Pokalfinales in Berlin war ganz nach dem Geschmack von Simon Rolfes. Durch den Sieg der bereits für die Champions League qualifizierten Leipziger rückt Bayer in die Europa League auf. Hätte Frankfurt den Pott geholt, wäre für den Tabellensechsten aus Leverkusen nur ein Startplatz in den Play-Offs der Europa Conference League geblieben.

"Die Europa League ist ein Top-Wettbewerb und der bessere gegenüber der Conference League", urteilt Rolfes, dem das Hochrutschen in die Europa League auch bei der Kaderplanung für die neue Saison hilft. Die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League sei "sportlich gut, aber natürlich auch finanziell attraktiver", so der 41-Jährige.

Mehreinnahme von zehn Millionen Euro

Neben dem sportlich interessanteren Wettbewerb (hochklassigere Gegner; der Sieger der Europa League qualifiziert sich für die Königsklasse, der der Conference League für die Europa League) bedeutet der Leipziger Erfolg für Bayer nämlich eine sicher kalkulierbare Mehreinnahme von zehn Millionen Euro durch die im Vergleich höheren Antritts- und Erfolgsprämien.

Eine Summe, die bei erfolgreichem Abschneiden in der K.-o.-Phase schnell deutlich ansteigen kann und die Rolfes das Handeln auf dem Transfermarkt erleichtert. Bilanziell betrachtet, kann sich der Geschäftsführer jetzt einen Verkauf für zehn Millionen Euro Ablöse sparen gegenüber dem Szenario einer Teilnahme an der Europa Conference League.

Befriedigender Saisonabschluss nach schlechtem Start

Insgesamt stellt sich die Saison, in der alle Ziele verfehlt wurden, als nicht mehr so enttäuschend dar. "Nach dem schlechten Start waren nicht so viele optimistisch, dass wir noch die Europa League erreichen", stellt Rolfes angesichts von Platz 17 nach acht Spieltagen zurecht fest. Zudem hat Bayer 04 durch das Erreichen des Habfinales in der Europa League an internationalem Renommee hinzugewonnen - und auch an Punkten für die Fünf-Jahreswertung.

In die kommende Saison startet Bayer deshalb in dieser Wertung auf dem 20. Platz. Nachdem man nach der abgelaufenen Saison, in der man bemerkenswerte 19 Punkte für die Fünf-Jahres-Wertung einspielte, noch auf Rang 24 lag, wird zur neuen Spielzeit die relativ schwache Saison 2018/2019 mit nur 11 Punkten gestrichen. Rolfes: "Damit sind wir unserem Ziel, zu den Top-16 in Europa zu gehören, vier Plätze nähergekommen."