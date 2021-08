Warum Reis bei Rexhbecaj so hartnäckig blieb

Nach nur wenigen Trainingseinheiten mit den neuen Kollegen dürfte Elvis Rexhbecaj (23) schon am Samstag in Wuppertal zur Bochumer Startelf gehören. Dem Mittelfeldspieler imponiert, wie intensiv sich Trainer Thomas Reis um seine Verpflichtung bemühte.

Beide haben eine Wolfsburger Vergangenheit, doch trainiert hat Elvis Rexhbecaj unter Thomas Reis zuvor noch nie. Schon mit zwölf Jahren wechselte der Mittelfeldspieler zum VfL Wolfsburg, sein Vater erhielt dort eine Anstellung als Platzwart. Der Deutsch-Kosovare durchlief viele Stationen bei den Niedersachsen, nach der Jugend spielt er in der Zweiten und bei den Profis.

Reis, zuvor auch Nachwuchstrainer in Wolfsburg, hat den laufstarken Mittelfeldmann natürlich seit langer Zeit im Blick. Dementsprechend war der Bochumer Trainer schon früh davon überzeugt, dass der 23-Jährige ideal zum Bochumer Spiel passen würde.

Der wollte sich nach seiner eineinhalbjährigen Ausleihe zum 1. FC Köln allerdings beim neuen Trainer Mark van Bommel in Position bringen. Die Vorbereitung bestritt er bei den Wolfsburgern, musste dann aber einsehen, dass er angesichts sehr starker Konkurrenz im Mittelfeld in der neuen Saison nur auf sehr wenig Spielzeit kommen würde.

"Sie haben angerufen oder geschrieben"

Schnell war klar, dass in diesem Fall ein Wechsel nach Bochum sinnvoll sein würde. "Thomas Reis und Sebastian Schindzielorz haben mich früh kontaktiert und sind immer dran geblieben, sie haben angerufen oder geschrieben. Das hat mir sehr imponiert", erzählt der neue Mann, der am Montag erstmals in Bochum trainierte und am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Pokalspiel in Wuppertal sogleich zur Bochumer Startelf zählen dürfte.

Ein "Mentalitätsspieler" sei das, lobt Reis den neuen Mann, "er hat sich überall durchgebissen und will nun bei uns den nächsten Schritt gehen. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für Bochum begeistern konnten." Weitere Vorteile: "Er hat sich in Köln durchgesetzt und kennt den Abstiegskampf. Er ist ein cleverer Spieler und hat die Gier und Lust, sich ständig weiterzuentwickeln."

Da kann Thomas Reis sehen, wie fit ich bin. Elvis Rexhbecaj

An seiner Fitness gibt es ohnehin keinen Zweifel, "unsere Trainer haben die Daten ja nach Bochum übermittelt, da kann Thomas Reis sehen, wie fit ich bin", sagt Rexhbecaj schmunzelnd. Seine Selbst-Einschätzung: "Ich kann defensiv arbeiten und mich auch offensiv einschalten", so Bochums neue Nummer 20.

Frühe Wiedersehen

Für ihn wird es ein pikanter Start beim Aufsteiger, denn beim ersten Bundesligaspiel nach elfjähriger Pause tritt der VfL Bochum in einer Woche in Wolfsburg an, dort wird es also gleich ein Treffen mit alten Bekannten geben. Und am dritten Spieltag folgt die Partie in Köln, wo Rexhbecaj in der vorigen Saison mit dem FC im Abstiegskampf bestand.