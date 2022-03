Warum "Professor" Bellarabi strahlt

Seine Bedeutung für Bayer 04 wird oft unterschätzt. Hinter Schlüsselspieler Moussa Diaby ist Karim Bellarabi der Leverkusener Außenstürmer, der seine Leistung am konstantesten auf den Platz bringt - wenn er nicht verletzt ist. Jetzt steht der frühere Nationalspieler mal wieder vor dem Comeback.

Der Kontrast konnte kaum größer sein. Vor zwei Wochen noch war Karim Bellarabi mit versteinerter Miene vom Platz geschlichen, nachdem er sich im Training ein Faserriss im Oberschenkel zugezogen hatte. Schon wieder eine muskuläre Verletzung. Die dritte in der laufenden Saison. Der Sprinter ist schon seit ein paar Jahren relativ verletzungsanfällig.

Am Dienstag aber strahlte der 31-Jährige, als er den Trainingsplatz verließ. "Die Sonne scheint wieder", beschrieb der Rechtsaußen seinen Gemütszustand metaphorisch dem schönen Wetter entsprechend. Der Schock der erneuten Verletzung ("Ich war traurig und enttäuscht, weil ich mir sehr gut gefühlt hatte") ist verdaut: "Ich bin wieder ganz positiv gestimmt", so Bellarabi, "es sieht ganz gut aus."

Was Muskelfaserrisse betrifft, bin ich schon ein Professor. Karim Bellarabi

Seit einer Woche ist er beschwerdefrei und sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. Mittlerweile hat er mehr als ein gutes Gefühl für die Abläufe und Fortschritte in der Reha entwickelt. "Was Muskelfaserrisse betrifft, bin ich schon ein Professor", konstatiert er selbstironisch, "da kann ich schon ein Referat halten."

Diesmal habe es ihn nicht so schlimm erwischt. "Der Riss war nicht so groß. Ich kann eventuell nächste Woche wieder mit der Mannschaft trainieren", sagt er. Folglich hält er ein Comeback am Sonntag nächsten Woche im Derby gegen den 1. FC Köln für möglich ("Das könnte realistisch sein"), selbst das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag zuvor bei Atalanta Bergamo hat der Angreifer ("Das weiß man nicht") noch nicht gänzlich abgeschrieben.

Seoane mahnt: "Da liegt auch die Gefahr"

Und auch Trainer Gerardo Seoane bremst die Hoffnungen Bellarabis nicht aus, auch wenn er noch auf die notwendigen nächsten Schritte verweist: "In den ersten zehn Tagen hat er wenig gemacht, jetzt geht relativ viel sehr schnell. Aber die Belastungsspitze kommt erst am Schluss - und da liegt auch die Gefahr."

Allerdings gefällt ihm der Patient zunehmend besser: "Wir sind zufrieden", urteilt der Schweizer, "er macht einen guten Eindruck - auch von der mentalen Seite her."

Azmoun in München erstmals im Aufgebot?

Während Seoane in der Partie bei Bayern München auf Bellarabi noch verzichten muss, hofft der Trainer darauf, dass Winter-Einkauf und Stürmer Sardar Azmoun, der die lockere Einheit mit der Mannschaft absolvierte, in der Allianz-Arena erstmals im Leverkusener Spieltagsaufgebot stehen wird. "Die Idee ist, dass er diese Woche viele Teile mitmacht", so Seoane, "wenn keine Probleme auftauchen, rechne ich damit, dass ich ihn am Samstag dabeihabe."