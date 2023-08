Warum Paqarada "tagelang Hector-Videos anschauen" könnte

Am Samstag feiert Leart Paqarada doppelte Premiere. Bei seinem ersten Bundesligaeinsatz wird der Kölner Zugang auch zum ersten Mal in der Dortmunder Arena auflaufen. Dennoch hat er mit dem BVB bereits gute Erfahrungen gemacht.

Kölns Neuzugang Leart Paqarada hat gute Erinnerungen an Dortmund. IMAGO/RHR-Foto

Die Fragen werden in den nächsten Wochen immer wieder kommen. Das ist nahezu unvermeidbar, wenn man als Nachfolger eines Spielers wie Jonas Hector zum 1. FC Köln wechselt. Und Leart Paqarada, ablösefrei vom Zweitligisten FC St. Pauli aus Hamburg gekommen, weiß damit umzugehen.

"Ich ziehe keine Vergleiche", sagt der Linksverteidiger, der seine sportliche Wertschätzung für den früheren deutschen Nationalspieler nicht verheimlicht. "Da gibt es wahrscheinlich einiges, was man sich abschauen kann. Von ihm könnte ich mir wahrscheinlich tagelang Videos anschauen, was man von ihm mitnehmen kann", erklärt er respektvoll.

Hector, der in diesem Sommer seine Karriere beendet hat, hat der Neue bereits kennengelernt. Mehr oder weniger zufällig im Kreis seiner Mitspieler. "Ich habe ein bisschen mit ihm gequatscht", erzählt Paqarada, "er hat mir zugesprochen, dass ich diese Aufgabe auch meistern kann."

"Ich laufe mit einem Lächeln im Gesicht durch die Gegend"

Diese sieht bei seinem ersten Bundesligaspiel gleich eine ganz hohe Hürde vor. Vor über 80 000 Zuschauern und der gelben Wand in Dortmund. Paqarada, der am Montag im Pokalspiel beim VfL Osnabrück (3:1 n. V.) zu gefallen wusste und einen Treffer einleitete, möchte seine Vorfreude erst gar nicht verheimlichen. "Unglaublich. Für ein Bundesligadebüt gibt es außer einem Heimspiel kaum etwas, was noch schöner wäre. Ich laufe mit einem Lächeln im Gesicht durch die Gegend. Das werde ich bis Samstag beibehalten."

Hier herrscht eher Zuversicht als die Furcht vor der Dortmunder Schnelligkeit. Leart Paqarada

Danach soll dieses Lächeln aber auch nicht verfliegen. Doch ist das angesichts des hohen Tempos, das der BVB gerade auf den Flügeln einsetzen kann, auch möglich? "Dass die Dortmunder individuelle Qualität haben, ist uns allen bewusst", sagt der offensivstarke Außenverteidiger, "aber wir fahren da nicht hin, um Laufkundschaft zu sein. Wir versuchen unser Spiel durchzuziehen. Grundsätzlich bin ich positiv gestimmt, was den Samstag angeht. Hier herrscht eher Zuversicht als die Furcht vor der Dortmunder Schnelligkeit."

"Mut und Überzeugung"

Wie immer unter Steffen Baumgart wird der FC auch gegen den Titelanwärter sein Spiel durchziehen. Das ist aus Paqaradas Sicht der Schlüssel zum möglichen Erfolg. "Wenn wir zu unserem Plan stehen und einen gewissen Mut und Überzeugung mitbringen", prognostiziert er, "dann kann da alles passieren."

Als Quell für diese Zuversicht dient auch Paqaradas Erfahrungen mit der Borussia im DFB-Pokal-Achtelfinale der Saison 2021/2022. "Wir haben zuhause gespielt, 2:1 gewonnen. Die Dortmunder Mannschaft war damals ähnlich hochkarätig besetzt", erinnert sich der 28-Jährige, "ich habe nur gute Erinnerungen an Dortmund."