"Warum nicht?": VfB Lübeck hält trotz Misere an Schnorrenberg fest

Unter der Leitung von Florian Schnorrenberg konnte der VfB Lübeck erst fünf Punkte einfahren. Im Abstiegskampf will der Aufsteiger weiter am Trainer festhalten.

0:3, 0:3, 2:7 in den jüngsten drei Partien, Tabellenplatz 19 und bereits sechs Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz: Beim VfB Lübeck deutet Ende Februar wenig auf einen Klassenerhalt in der 3. Liga hin. Aufgeben will sich der Aufsteiger auch nach der jüngsten Niederlage im Kellerduell mit Halle nicht.

"Es ist klar, dass wir so keine Chance haben", erklärte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms gegenüber den Lübecker Nachrichten angesichts der zuletzt kassierten 13 Gegentore, "aber das ist Vergangenheit". Der 45-Jährige richtet den Blick stattdessen nach vorne: "Uns hilft jetzt nur, dass wir an uns glauben. Wir müssen alles dafür tun, dass die Spieler die maximale Rückendeckung von uns haben und wir sie gut vorbereiten. Ich glaube weiter an die Qualität der Mannschaft, die sie auch schon nachgewiesen hat."

Damit einher geht auch ein Festhalten an Trainer Florian Schnorrenberg, der seit seiner Anstellung nur fünf Punkte aus sieben Partien einfahren konnte. "Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Weg gemeinsam schaffen werden. Wir haben uns erst vor acht Wochen für Florian als Trainer entschieden, also warum nicht?", so Harms. Obwohl man im Fußball nie etwas ausschließen dürfe, käme ihm ein Abrechnen zum jetzigen Zeitpunkt zu früh: "Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so schnell umfalle."

Weiter Weg zur 40-Punkte-Marke

Klar ist allerdings auch, dass bei nur elf verbleibenden Spielen dringend eine Trendwende gelingen muss. Aus 27 Spielen holte man nur 22 Punkte. Um die stets angepeilte 40-Punkte-Marke zu erreichen, wären sechs Siege nötig. Bislang gelangen den Lübeckern deren vier. Die nächste Chance besteht am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den seit vier Spielen ungeschlagenen 1. FC Saarbrücken.

Gegen den FCS muss Lübeck auf die drei erfahrenen Kräfte Ulrich Taffertshofer und Manuel Farrona Pulido (gelbgesperrt) sowie Janek Sternberg verzichten, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat.