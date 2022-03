"Warum nicht auch Italien?" Nordmazedoniens Ansage Richtung Europameister

Vor knapp einem Jahr sorgte Nordmazedonien in Duisburg für eine Sensation - gelingt die nun auch in Palermo am heutigen Abend?

Mit einer Niederlage in Rumänien war Nordmazedonien in die WM-Qualifikation gestartet, am 3. Spieltag setzte der Außenseiter aber ein gehöriges Ausrufezeichen. 1:2 stand auf der Anzeigetafel in Duisburg, Deutschland musste sich dem Team von Igor Angelovski überraschend geschlagen geben. Routinier Goran Pandev hatte die Gäste in Führung gebracht, Eljif Elmas antwortet fünf Minuten vor dem Ende auf den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ilkay Gündogan.

Die Presse watschte die DFB-Elf nach der Pleite gegen den Fußballzwerg ordentlich ab. Der Weg der deutschen Nationalmannschaft seitdem ist bekannt, die EM endete 2021 im Achtelfinale, die WM-Qualifikation gelang unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick trotz der Niederlage gegen die Nordmazedonier souverän. Doch wie lief es für den 67. der FIFA-Weltrangliste nach dem Deutschland-Highlight weiter?

Bei der Europameisterschaft folgte mit drei Niederlagen das Aus, neben Trainer Angelovski verabschiedete sich auch Pandev. Der Rekordspieler verließ im letzten Gruppenspiel gegen die Niederländer (0:3) nach 68 Minuten durch das Spalier seiner Mitspieler den Platz. Blagoja Milevski übernahm und auf Elmas, dem zweiten Torschützen gegen die DFB-Auswahl, lag nun die Last - und der erst 22-jährige Offensivmann, der bei der SSC Neapel unter Vertrag steht und in dieser Spielzeit bislang 30 Serie-A-Einsätze und acht Europa-League-Partien vorzuweisen hat, lieferte.

Nach dem 0:4 im Rückspiel gegen Deutschland stand nach dem 5:0 in Armenien das entscheidende Spiel um Platz zwei hinter der DFB-Auswahl an, und Elmas entschied die Partie gegen Island mit einem Doppelpack. 3:1, Gruppenzweiter vor Rumänien, WM-Play-offs.

Da wartet nun Italien, in Palermo. Zumindest für Stürmer Aleksandar Trajkovski kein Neuland, spielte er doch von 2015 bis 2019 bei US Palermo in der Serie A. Nordmazedonien baut in Italien auf Traijkovski, aber auch auf Enis Bardhi (UD Levante), der mit vier Toren in der EM-Qualifikation glänzte - und Elmas.

Erste WM-Endrunde winkt

Für Nordmazedonien wäre die erste WM-Endrunde eine Sensation. Und während überall davon ausgegangen wird, dass Portugal, die Türkei und Italien die WM-Teilnahme unter sich ausmachen, sagt Torwart Stole Dimitrevski optimistisch: "Wir haben Deutschland und andere große Teams geschlagen. Warum nicht auch Italien?"

