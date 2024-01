Warum Nationalkeeper David Späth sich Handball in Ketsch anschaut

U21-Weltmeister, Pokalsieger mit den Rhein-Neckar Löwen und nun die Heim-Europameisterschaft mit den Männern: David Späth rückt immer mehr in den Fokus. Unterstützung gibt es von seiner Freundin, die auch Handball spielt.

Spielmacherin Katja Hinzmann läuft für die Kurpfalz Bären in der 2. Frauen-Bundesliga auf. "Meine Freundin spielt in der 2. Liga bei der TSG Ketsch, da sehe ich gelegentlich Frauen-Spiele in der Halle", hatte Späth im Dezember der Bild-Zeitung verraten.

Hinzmann kämpft mit ihrem Verein gerade um den Klassenerhalt. Fünfzehn Saisontore und 13 Assists konnte die 22-Jährige, die schon seit den Minis im Verein spielt, für die Badenerinnen beisteuern.

Der Keeper der Rhein-Neckar Löwen ist in den Boulevard-Medien auch sonst immer wieder im Fokus, weil seine Cousine Stefanie Giesinger (27) im Jahr 2014 bei Germany's next Topmodel gewinnen konnte und seitdem auf 5,2 Millionen Follower bei Instagram kommt. Späth selbst bewegt sich aktuell noch in anderen Gefilden: Der junge Keeper hat 13.900 Follower.

Die Karriere von David Späth

Späth selbst wurde in Kaiserslautern geboren. Über die TSG Kaiserslautern und den TV 03 Ramstein (2010-12) kam er zunächst zum Tus 04 Kaiserslautern-Dansenberg. Vor sechs Jahren folgte dann der Sprung in den Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen, wo er ein Jahr später Deutscher Vizemeister der männlichen A-Jugend wurde.

Ende März 2021 unterschrieb Späth seinen ersten Profi-Vertrag und ließ sich auch von einem Kreuzbandriss nicht bremsen. 2023 wurde sein Jahr, mit den Löwen gewann er zunächst den DHB-Pokal, mit Deutschlands U21-Nationalteam wurde er Weltmeister. Im November feierte er sein Länderspieldebüt gegen Ägypten.