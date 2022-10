Warum Nagelsmann nicht glaubt, dass die Qualität des Fußballs steigt

"Wir hecheln von Spiel zu Spiel": Julian Nagelsmann (35) ist kein Freund des aktuellen Terminkalenders. Trotzdem sieht er einen FC Bayern im Vorteil.

Dreimal hat der FC Bayern in dieser Saison ein Bundesliga-Spiel nach einem erfolgreichen Champions-League-Auftritt absolviert, dreimal war dieses Bundesliga-Spiel nicht erfolgreich. Ob gegen Stuttgart (2:2), in Augsburg (0:1) oder in Dortmund (2:2). "Das kann man als auffällig bezeichnen", sagte Julian Nagelsmann am Samstagmorgen mit einem Schmunzeln. "Man kann es aber teilweise auch als zufällig sehen." Die Spiele an sich, betonte der Trainer, "fand ich nicht verkehrt".

Dass der deutsche Meister, der nur eines seiner letzten sechs Spiele in der Bundesliga gewonnen hat und definitiv auch nach dem jetzigen zehnten Spieltag nicht Erster sein wird, Ergebnisse liefern muss, weiß auch Nagelsmann. "Erst recht am Sonntag gegen Freiburg", den um zwei Punkte besseren Tabellenzweiten.

Aktuelle Situation hat "wenig mit Training zu tun"

Nach dem 4:2 in Pilsen am Mittwochabend hat sich der FCB wieder mal fürs Champions-League-Achtelfinale qualifiziert, eine weitere englische Woche - und vier kommen noch bis zur WM - vereinfacht allerdings nicht die Arbeit des Trainers, der ohnehin findet, dass das in der aktuellen Situation "wenig mit Training zu tun hat und wenig mit Trainer sein". Für ihn gehe es darum, Spiel für Spiel die bestmögliche Elf auf den Platz zu stellen und diese an gewisse Abläufe zu gewöhnen. "Weil du eben nicht trainieren kannst."

Am Freitag hatten an der Säbener Straße lediglich die zuletzt angeschlagenen Profis gearbeitet - darunter etwa Serge Gnabry oder Matthijs de Ligt. Am Samstagmittag steht das Abschlusstraining auf dem Programm, am Sonntag wartet der SC Freiburg. Und drei Tage später geht es fürs Pokalspiel zum schon wieder zum FC Augsburg.

"Dieser Rhythmus ist aus Bayern-Sicht noch ein bisschen leichter zu kompensieren als für manch andere Vereine", glaubt Nagelsmann aufgrund der individuellen Klasse des Rekordmeisters. "Trotzdem haben wir eine Mannschaft, die sich stetig verbessern will, trainieren will und arbeiten will." Allein: "Du kannst eigentlich nichts machen. Natürlich kannst du Abläufe trainieren, das machen wir heute auch wieder, aber mehr oder weniger in Ruhe, ohne, dass du jetzt viel Belastung hast. Das ist was anderes, als wenn du es im normalen Elf-gegen-Elf machst oder unter Gegnerdruck."

Das liegt halt einfach daran, dass keiner mehr trainieren kann. Julian Nagelsmann

Dass unter diesem Spiel-Regeneration-Abschlusstraining-Spiel-Rhythmus irgendwann die Qualität leide, "ist gar nicht anders möglich", meint Nagelsmann. "Es ist ja eine ganz interessante Diskussion, dass man immer sagt: Die Qualität der Fußballspiele wird ein bisschen schlechter. Das liegt halt einfach daran, dass keiner mehr trainieren kann. Weil wir nur noch von Spiel zu Spiel hecheln. Regeneration, Abschlusstraining, dann wieder Spiel. Regeneration, Abschlusstraining, Spiel."

"Unzählige" Studien führte Nagelsmann noch an, die belegen, dass man, "um sich zu verbessern - in allen Dingen im Leben -, eine gewisse Wiederholungszahl braucht". Wenn diese nicht gegeben ist, "wirst du dich auch nicht verbessern, das ist relativ einfach". Auch der FC Bayern nicht.