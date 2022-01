Warum Nagelsmann Ibrahimovic und Wanner "nicht in Watte packt"

Zwei 16-Jährige könnten am Freitagabend beim FC Bayern Geschichte schreiben. Julian Nagelsmann über Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner.

Am Donnerstagmorgen musste alles ganz schnell gehen. Vom Trainingslager der deutschen U-17-Nationalmannschaft in Spanien machten sich Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner kurzerhand auf den Weg zurück nach München, um an der Säbener Straße noch am Vormittag mit den Profis zu trainieren und am Freitag gegen Gladbach (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Kader zu stehen.

"Joa, das war eine stressige Anreise", meinte Julian Nagelsmann mittags, schob allerdings schnell hinterher: "Ich glaube, das kann man von zwei 16-Jährigen erwarten, die bei den Profis spielen oder trainieren dürfen."

Die Förderung von talentierten Nachwuchsspielern ist eine dieser positiven Seiten der aktuell eher negativen Situation. Julian Nagelsmann

Man müsse Teenager "nicht immer in Watte packen", befand Bayerns Trainer mit einem Lächeln, "das kann man schon mal aushalten. Die werden heute überall hingefahren und hingeflogen, ich habe mir als Jugendspieler selbst noch mein Monatsticket kaufen müssen, das kennen die heute gar nicht mehr - ein Monatsticket. Von daher ist alles okay, das kriegt man schon hin."

Erst im Dezember waren Ibrahimovic und Wanner gerade mal 16 geworden, Nagelsmann spricht wenig überraschend von "sehr talentierten Spielern", die "heute nicht das erste Mal dabei waren, die waren schon öfter dabei. Wir haben einen sehr guten Eindruck."

Ibrahimovic, 2018 aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg nach München gekommen, "ist ein sehr guter Offensivspieler, der seine Qualitäten im offensiven Eins-gegen-eins hat, der gut dribbeln kann." In zwei U-17-Bundesligaspielen traf er dreimal, in zehn Einsätzen bei der U 19 stehen für den flexibel einsetzbaren Ibrahimovic neben vier Toren auch sieben Vorlagen zu Buche.

"Herausragendes Talent" Wanner ist erst seit zwei Wochen 16

Auch Wanner, der erst am Tag vor Heiligabend 16 wurde, kommt bereits hauptsächlich in der U 19 zum Einsatz und steuerte dort neben zwei Treffern auch zwei Assists bei. "Er ist ein herausragendes Talent mit sehr vielen Fähigkeiten", lobte Nagelsmann, "natürlich sehr jung, auch körperlich noch nicht fertig entwickelt." Aber: "Er ist ein sehr schneller Spieler mit einer unglaublich guten Technik", ein "Linksfuß mit sehr vielen guten Ideen; auch mit einem guten Zutrauen in seine Qualität bei den Profis. Er hat, glaube ich, das dritte oder vierte Mal mittrainiert. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich im Auge habe, den wir in Zukunft fördern müssen."

Und so sieht Nagelsmann, wie er es bereits zuvor auf der Pressekonferenz betont hatte, auch "positive Seiten" dieser "herausfordernden Situation" mit etlichen Corona-Ausfällen. "Jede negative Seite hat immer auch eine positive. Die Förderung von talentierten Nachwuchsspielern ist eine dieser positiven Seiten der aktuell eher negativen Situation."