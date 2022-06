Warum nach Saisonende so viele Länderspiele stattfinden

Die Klubs haben Sommerpause, viele Nationalspieler noch nicht. Warum?

Obwohl dieser Sommer im Männerfußball ohne Großturnier auskommt, sind die Nationalspieler intensiv gefordert: In Europa finden gleich vier Nations-League-Spieltage statt, in Afrika beginnt die Afrika-Cup-Qualifikation, und zahlreiche Testspiele sind auch noch anberaumt.

All das hängt damit zusammen, dass die WM 2022 erst im November und Dezember ausgetragen wird. Die Länderspielphasen, die sonst im Oktober und November vorgesehen sind, fallen dadurch weg - dafür war der Sommer frei.

Und so spielt Deutschland im Juni Nations-League-Spiele in Italien (4.6.), gegen England (7.6.), in Ungarn (11.6.) und noch einmal gegen Italien (14.6.). Die übrigen zwei Spieltage folgen im September, wenn die Flick-Elf gegen Ungarn (23.9.) und in England (26.9.) antritt.

Direkt vor der WM plant Bierhoff nur ein Länderspiel

Viele Nationen, die nicht in der Nations League vertreten sind, nutzen den Juni für Testspiele, für die unmittelbar vor der WM kaum noch Zeit sein wird. Erst eine Woche vor dem Turnierstart unterbrechen Bundesliga, Premier League & Co. ihre Saison.

Die deutsche Auswahl will während der Mini-WM-Vorbereitung zumindest ein Testspiel bestreiten. "Für zwei ist keine Zeit", sagt Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie beim DFB. Für Deutschland beginnt die WM am 23. November gegen Japan.