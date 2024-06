Warum Müller von Beiers starkem DFB-Debüt nicht überrascht war

Maximilian Beier stach beim 0:0 gegen die Ukraine heraus. Nach seiner Einwechslung brauchte der Debütant keine Anlaufzeit und hätte beinahe die Führung erzielt. Für Thomas Müller war dies keine Überraschung.

Was wäre das für ein Debüt gewesen. In der 59. Minute durfte Maximilian Beier zum ersten Mal im DFB-Trikot in einem A-Länderspiel eingreifen. Kurz darauf hätte er fast für den ersehnten Führungstreffer im vorletzten Test gegen die Ukraine gesorgt, doch das Aluminium hatte etwas dagegen.

Der satte Abschluss des 21-jährigen Angreifers prallte gegen den Innenpfosten und die Unterkante der Latte - und von dort zu Beiers Entsetzen nicht ins, sondern nur vor das Tor. Der Stürmer der TSG Hoffenheim hatte noch weitere Chancen und war insgesamt ein belebendes Element in der deutschen Offensive.

Dass Beier trotz des komplett neuen Umfelds keine Anlaufzeit brauchte, überraschte etwas - nicht jedoch Thomas Müller, der gemeinsam mit dem Youngster eingewechselt wurde.

Und zwar deshalb, weil das Umfeld dann doch gar nicht so neu für Beier ist. "Wir haben so eine gute Atmosphäre, sie können befreit aufspielen und das verlangen wir auch", erklärte der 34-Jährige in der ARD. Deshalb sei Beiers Debüt für Müller "genau so wie erwartet" verlaufen.

"Frische und Witz" der Jungen ist elementar

Für den Routinier sind die jungen Spieler, "die, die ihr erstes Länderspiel machen", auch ein elementarer Bestandteil der Mischung im Team. Er forderte dabei aber auch Selbstvertrauen ein: "Jeden, der sich beim ersten Spiel ins Hemd machen würde, kann man verstehen, aber das können wir nicht gebrauchen. Sondern: Wir brauchen die Frische, den Witz auch von den Jungs und gerade deshalb sind wir ja auch schon länger jetzt zusammen."

Selbstvertrauen und Spielwitz - wie von Beier präsentiert. Die Belohnung für das Engagement fiel zwar nicht in Form eines Treffer aus, aber immerhin gab es Lob vom Bundestrainer: "Maxi Beier hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ist sehr gut reingekommen, hat drei gute Chancen gehabt", lobte Julian Nagelsmann seinen Nachwuchsstürmer, der noch auf einen Platz im endgültigen EM-Kader hofft.

Wer darf zur EM? Schwere Entscheidung für Nagelsmann

Das erste Bewerbungsschreiben Beiers war eines in Großbuchstaben, ein zweites wird es allerdings am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Gladbach gegen Griechenland noch brauchen.

Denn Nagelsmann verriet, dass er und sein Trainerteam sich darauf verständigt hätten, die Woche noch abzuwarten und erst dann die finalen Personal-Entscheidungen zu treffen. Aus einem einfachen Grund: "Wir hoffen nicht, dass was passiert, aber es kann immer was passieren, dann machst du dir unnötig eine harte Zeit und einen schweren Kopf."

Zudem ist der 36-Jährige mit der Trainingsleistung aller derart zufrieden, dass es keine leichte Entscheidung wird: "Es fällt keiner ab, der es verdient hat, Stand heute, nach Hause zu fahren." So liegt es nahe, dass die endgültige Entscheidung für einen Platz im EM-Kader auf dem Spielfeld fällt - und da hat Beier sich nachhaltig empfohlen.