Warum Montagsspiele als Chance gesehen werden - und der Freitag zurückkehrt

Schon in dieser Saison wird es Phasen geben, in denen an jedem der sieben Wochentage Handball im TV laufen wird. Dass die Freitagsspiele zurückkehren und der Montag als neuer Spieltag hinzukommt, sieht die Liga vor allem als Chance.

Am Donnerstagabend wurde die Bundesliga-Saison 2023/24 mit zwei Spielen eröffnet. Am Freitagabend (19 Uhr) trägt der SC Magdeburg in Wetzlar das erste Spiel am neuen, alten Termin aus. Das erste Montagsspiel (19 Uhr) ist den Füchsen Berlin beim SC DHfK Leipzig vorbehalten.

Durch die neuen Spielpläne dürfen sich die Handball-Fans auf Bundesliga-Action von Donnerstag bis Montag freuen. Wenn die European League (dienstags) und die Champions League (mittwochs und donnerstags) wieder beginnt, kann jeden Abend Spitzenhandball verfolgt werden.

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass der bisweilen ohnehin schon als zu aufgebläht betrachtete Spieltag in der Handball-Bundesliga noch stärker zerstückelt wird? Die Liga-Verantwortlichen betonen die Chance, die sich dahinter verbirgt. "Der Montag bietet uns eine willkommene Gelegenheit, Livespiele unserer Bundesligen in der ansonsten sehr dichten Sportberichterstattung sehr gut zu positionieren", ist HBL-Kommunikationschef Oliver Lücke überzeugt: "Der Montag bietet uns beinahe ein Alleinstellungsmerkmal, es gibt weniger oder kaum Konkurrenz - kein Fußball, kaum internationale Spiele."

Der Montagstermin biete den international vertretenen Klubs zudem ganz neue Möglichkeiten - mitunter der Regeneration. "Das ist besser als die Taktung Donnerstag/Sonntag. Wir berücksichtigen dies nach wie vor bei der Ansetzung von Spielen bestmöglich", verspricht Lücke. Und warum die Rückkehr zum Freitagstermin? "Freitag war traditionell ein Handball-Spieltag - und beliebt bei den Fans. Dieser wurde im Rahmen des Medienvertrags mit Sky nicht weiter berücksichtigt, da unser damaliger Medienpartner eine 'Konkurrenzansetzung' zum Fußball auf einer Plattform vermeiden wollte. Dies haben wir aus guten Gründen mitgetragen."

Kehrmann: "Das ist unser tägliches Brot"

Durch die Umstellung zur neuen Saison auf Dyn gebe es einen derartigen Grund nicht mehr. Auch der Freitag sei eine Hilfe, um die Spieler in der anhaltenden Belastungsdebatte mehr zu schützen. Die Klubs scheinen offen für Veränderung. "Dass nun mit Montag und Freitag zwei weitere potenzielle Spieltage dazugekommen sind, sehe ich positiv", erklärte beispielsweise TBV-Coach Florian Kehrmann, dienstältester Trainer der Liga: "Wenn es dazu dient, die Sportart breiter aufzustellen und noch mehr Leute zu erreichen, ist das ein tolle Neuerung für den Handball. Dass wir Trainingspläne an die Spieltage anpassen müssen, war auch in der vergangenen Saison schon so. Das ist unser tägliches Brot."

Bei einer Fan-Umfrage von "handball-world" begrüßten knapp 52 Prozent die Zerstückelung, um künftig noch mehr Spiele live verfolgen zu können. Der favorisierte Tag der Fans ist Sonntag mit knapp 86 Prozent, gefolgt von Samstag (78) und dem wieder eingeführten Freitag (57). Der Donnerstag erhielt noch knapp 50 Prozent der Stimmen, Montag (26,3) steht in der Gunst der Anhänger sogar noch vor Dienstag (18) - womöglich weil dieser auch als klassischer Trainingstag im Amateur-Handball genutzt wird.