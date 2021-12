Warum Matarazzo auf Didavi verzichtete

Beim 2:0-Sieg gegen seinen Ex-Klub Wolfsburg stand Daniel Didavi nicht im Kader des VfB Stuttgart. Bei der Frage, warum er auf den Routinier verzichtete, verwies Trainer Pellegrino Matarazzo auf die 2G-Regel im Mannschaftshotel.

Obwohl die personelle Lage beim VfB nach wie vor angespannt ist und mit Philipp Klement ein Mittelfeldspieler kurzfristig wegen eines positiven COVID-19-Tests ausfiel, stand Didavi am Samstag nicht im Kader. Den Verzicht auf den 31-Jährigen begründete Matarazzo nach der Partie so: "Heute war die 2G-Regel im Hotel. Ich habe Dida gesagt, wenn es eine 50:50-Entscheidung ist, und er dürfte nicht ins Hotel, dann würde ich jemand anders mitnehmen. Das hat er auch verstanden. Deswegen war Dida nicht im Kader."

Damit verriet Matarazzo indirekt, dass Didavi nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen ist. Der gerade erst nach einer Infektion zurückgekehrte Chris Führich stand hingegen im Aufgebot und kam als Joker zum Einsatz - obwohl Matarazzo einen Einsatz so kurz Ende nach der Isolation eigentlich ausgeschlossen hatte.

Otavio fehlt bis Jahresende

Auf den positiv getesteten Klement muss der VfB auch in den beiden letzten Spielen des Jahres gegen Bayern und in Köln verzichten. Ebenso auf Roberto Massimo, der in Wolfsburg nach einem nicht geahndeten Foul von Paulo Otavio (22.) umknickte und kurz darauf ausgewechselt werden musste. "Er wird sicherlich bis zum Jahresende nicht mehr spielen können", sagte Matarazzo. Eine MRT-Untersuchung am Sonntag soll eine genaue Diagnose liefern.

Bei Borna Sosa, der in Wolfsburg angeschlagen fehlte, besteht zumindest die Hoffnung auf eine kurzfristige Rückkehr. "Borna hat Rücken, Knie, Oberschenkel - irgendwie alles gleichzeitig", beschrieb Matarazzo die Beschwerden, die wohl vom Rücken ausstrahlen. Es sei aber "nichts Strukturelles kaputt". Ob es für die Partie gegen Bayern am Dienstag reicht, muss sich zeigen.