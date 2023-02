Warum Marozsan und Leupolz gegen Schweden fehlen

Am 21. Februar geht es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit einem Test gegen Schweden wieder los - ohne Dzsenifer Marozsan und Melanie Leupolz. Martina Voss-Tecklenburg erklärt, warum die beiden Mittelfeldspielerinnen fehlen.

Bei der erfolgreichen EM, die mit dem 2. Platz endete, waren die langjährige Spielmacherin Dzsenifer Marozsan und auch Melanie Leupolz nicht dabei. Marozsan musste aufgrund eines im April 2022 beim 2:3 der DFB-Frauen in der WM-Qualifikation in Serbien erlittenen Kreuzbandrisses passen, Leupolz wurde Mutter und fehlte.

Nun sind beide wieder ein Thema, allerdings noch nicht für das Spiel gegen Schweden. Marozsan auf eigenen Wunsch, wie Voss-Tecklenburg am Mittwoch erläuterte. "Zu Maro kann ich sagen, dass wir eigentlich vorhatten, sie dazuzunehmen. Sie möchte aber in Absprache gerne noch andere Trainingsinhalte und Schwerpunkte setzen und ist deshalb bei dieser Maßnahme nicht dabei."

Marozsan lief bislang 111-mal für Deutschland auf, wurde 2013 Europameisterin und 2016 Olympia-Siegerin mit der DFB-Elf und war von 2017 bis 2019 Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Ihre Verletzung hat sie mittlerweile überwunden, für ihren Verein Olympique Lyon spielt sie schon wieder.

Auch Leupolz hat sich schon wieder auf dem Platz zurückgemeldet, für den FC Chelsea gab sie ihr Kurz-Comeback. Für die DFB-Elf reicht es aber noch nicht. "Es ist natürlich so, dass sie fast ein Jahr nicht gespielt hat. Sie hat mir wortwörtlich gesagt: Die Füße machen noch nicht, was der Kopf will", sagte Voss-Tecklenburg. Die Bundestrainerin will Leupolz nun beim englischen Meister im Auge behalten und hofft, dass die 28-Jährige auf längere Einsatzzeiten kommt.