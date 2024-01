Warum Mainz die Gerüchte um Ajorque kalt lassen

Mit 27 Spielen reist Mainz 05 am Dienstag ins Trainingslager nach Marbella. Mit dabei sind Stürmer Ludovic Ajorque und vier Nachwuchsspieler. Es fehlen Nelson Weiper, Stefan Bell und Jae-Sung Lee - aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Während Lee mit der Nationalmannschaft Südkoreas beim Asien-Cup spielt, erwischte Bell eine Erkältung, die von einem bakteriellen Infekt ausgelöst wurde, wie Nachuntersuchungen ergaben. An ein Training ist in den nächsten Tagen nicht zu denken, weshalb der Routinier im 27-köpfigen Aufgebot für das Trainingslager vom 2. bis 7. Januar im Marbella Football Center fehlt.

Größere Sorgen bereitet Nachwuchshoffnung Weiper. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer hatte sich vor über drei Monaten einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterzogen. Dem Vorhaben, im Januar ins Mannschaftstraining einzusteigen, macht ein Rückschlag in der Reha zunichte. Weiper stellt sich dieser Tage erneut beim Operateur vor, wo eine genaue Diagnose gestellt werden soll.

Kein Verkauf von Ajorque geplant

Das Fehlen des Nachwuchsstürmers ist ein weiterer Grund, weshalb Mainz 05 keinen Gedanken an den Verkauf von Ajorque verschwendet. Gerüchte aus Frankreich, wonach Erstligist Stade Rennes Interesse an dem 29-Jährigen besitze, kann Sportdirektor Martin Schmidt nicht bestätigen: "Es ist noch kein Spieler auf uns zugekommen, der weg will." Auch eine Kontaktaufnahme durch Stade Rennes sei nicht erfolgt. Gleichwohl könne man auf allen Positionen "nie etwas völlig ausschließen, aber Stand jetzt im Moment ist nichts in Planung", beteuert Schmidt, der zusammen mit Sportvorstand Christian Heidel "den Markt sondiert, falls doch noch etwas aufploppt".

Im Sturm können sich die abstiegsbedrohten Mainzer durch den Rückschlag von Weiper einen Abgang im Angriff kaum erlauben, auch von Marco Richter in den Wochen vor der Winterpause besser zur Geltung kam. Aus dem ursprünglichen Kader gestrichen wurde bekanntlich Offensivspieler Anwar El Ghazi (29), der am 10. Januar vor dem Arbeitsgericht Mainz gegen seine fristlose Kündigung vorgeht.

Auch um für das Testspiel am Samstag gegen Feyenoord Rotterdam (12.30 Uhr) im Marbella Football Center über zweimal 60 Minuten zwei komplette Mannschaften zur Verfügung zu haben, reisen vier Nachwuchsspieler mit nach Spanien. Aus der U 23 stammen Linksverteidiger Tim Müller (19), Innenverteidiger Lasse Wilhelm (20) und Mittelstürmer Stürmer Marcus Müller (21), aus der U 19 kommt Mittelfeldspieler Daniel Gleiber (18).