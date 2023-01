Warum Leipzig gegen Bayern ein Topspiel ist

Mit RB Leipzig und dem FC Bayern treffen zum Start der Restsaison zwei Top-Teams der Bundesliga aufeinander. Nicht nur tabellarisch, sondern auch statistisch liegt nicht viel zwischen beiden Klubs.

Wenn RB Leipzig in der Bundesliga auf den FC Bayern trifft, hat sich die Bezeichnung "Topspiel" in den vergangenen Jahren bereits etabliert. Nicht etwa, weil das Duell beider Teams auf eine jahrzehntelange Historie zurückgreift, treten die Sachsen schließlich erst seit 2016 in Deutschlands höchster Spielklasse an. Vielmehr ist es die Qualität beider Teams, die launige Partien verspricht - und in den bisherigen 15 Aufeinandertreffen den Erwartungen auch meist gerecht wurde.

Im Schnitt fallen über drei Tore in direkten Duellen, die bis dato letzte Begegnung hatte gleich acht zu bieten - im Supercup setzten sich die Bayern mit 5:3 durch. Rufen sie ihre Bestleistung ab, kommen sämtliche Abwehrreihen ins Schwanken - so auch Leipzigs Defensive im ersten Durchgang, der mit 3:0 an den Rekordmeister ging. Lassen die Münchner jedoch ein paar Prozente nach, verfügt RB über die Qualität, dies eiskalt zu bestrafen, auch wenn Topscorer Christopher Nkunku beim Re-Start der Bundesliga verletzungsbedingt nicht auf dem Platz stehen wird.

Gefährlich vor dem Tor - Kaum Schüsse für den Gegner

Die Bayern gaben in dieser Bundesliga-Saison bisher die meisten Torschüsse ab (307), erspielten sich zudem die meisten Chancen (143). In beiden Kategorien folgt direkt dahinter, wenn auch mit einer nicht zu vernachlässigenden Differenz, RB Leipzig: 219 Torschüsse, 101 herausgespielte Chancen.

Was für die Offensive gilt, gilt auch für die Defensive. Mit 127 Torschüssen und 55 Chancen des Gegners ließen die Münchner am wenigsten zu; Leipzig mit 141 Abschlüssen und 66 Möglichkeiten auf das eigene Tor die zweitwenigsten.

Dass es an diesem Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auch in der Tabelle um etwas geht, ist dem Leipziger Aufschwung unter Trainer Marco Rose zu verdanken. Unter dem 46-Jährigen holte RB in zehn Ligaspielen mit 23 Punkten genauso viele Zähler wie der FCB, wodurch die Sachsen in der Tabelle auf Platz drei vorgerückt sind. Ein Sieg gegen Ex-Coach Julian Nagelsmann und der Rückstand beträgt nur noch drei Punkte.

Welche Statistik für Leipzig spricht

Was spricht für einen Heimsieg? Leipzig gewann sechs der sieben Spiele vor eigenem Publikum, zudem ist RB mit 30 Punkten das beste Team der zweiten Halbzeit. Der Rekordmeister ist dafür mit fünf Siegen die beste Auswärtsmannschaft sowie mit 38 Punkten das beste Team der ersten Halbzeit.

Die beiden Champions-League-Achtelfinalisten schenken sich statistisch also wenig, in vielen Kategorien sind die Münchner, wenn auch direkt verfolgt von Leipzig, das Maß aller Dinge. Mit Blick auf die Aluminiumtreffer dürfte der amtierende Pokalsieger aber froh darüber sein, hinter den Bayern zu rangieren. Zwölfmal scheiterte der FCB bisher an Pfosten oder Latte, Leipzig "nur" zehnmal.