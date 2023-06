Warum Lahm für die EM auf die deutschen Nachbarländer hofft

Die Euphorie vor der Europameisterschaft 2024 hält sich bislang in Grenzen. Turnierdirektor Philipp Lahm hofft unter anderem auf die Teilnahme der deutschen Nachbarländer.

"Wir hoffen natürlich auch, dass unsere Nachbarländer dabei sind", sagte Lahm bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Hamburg und bezog sich damit auf die laufende Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Durch eine Teilnahme der nahe an Deutschland gelegenen Länder würde sich, so Lahm, auch die Anzahl der Menschen vergrößern, die aufgrund der kürzeren Anreise den Weg zum Turnier auf sich nehmen würden. Er hoffe, "dass alle, die nah an uns dran sind, dann wirklich da sind - und viele Fans mitbringen", so der Organisationschef des Turniers.

Derzeit sieht die Lage bei den deutschen Nachbarländern unterschiedlich aus: Während beispielsweise Österreich glänzend in die Qualifikation startete, zuletzt Schweden mit 2:0 besiegte und die Gruppe F überraschend anführt, steht Polen nach einem 2:3 in Moldau bereits gehörig unter Druck, auch Dänemark liegt in der Gruppe H etwas überraschend hinter Kasachstan und Finnland. Die Schweiz liegt - ebenso wie Vize-Weltmeister Frankreich - als Gruppenerster auf Kurs. Tschechien führt die Polen-Gruppe E an, Belgien liegt in der Österreich-Gruppe auf Rang zwei. Außenseiter Luxemburg ist mit sieben Punkten aus vier Spielen überraschend gut gestartet.

Damit Lahm und die EM-Organisatoren nicht zu sehr von der Stimmung der teilnehmenden Nachbarländer abhängig sind, müsste allerdings auch in Deutschland selbst mehr Turnier-Euphorie aufkommen. Dass dies auch durch die schwachen Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft bislang nicht gelingen will, wollte Lahm auf dem Termin in Hamburg nicht groß thematisieren.

"Es ist ja noch ein bisschen hin", sagte der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft nur. "Da sind noch genügend Spiele, um die Aufbruchsstimmung zu erzeugen", beschwichtigte er. Eine starke Nationalmannschaft sei ohnehin nicht nur für die EM, sondern für alle Wettbewerbe wichtig. Trotzdem wäre es "natürlich hilfreich, wenn die deutsche Nationalmannschaft ab September wieder erfolgreicher Fußball spielen würde".