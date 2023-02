Warum Kroatiens Nationaltrainer die Weltfußballer-Wahl boykottierte

Zlatko Dalic hat an der Wahl des FIFA-Weltfußballers nicht teilgenommen. Der kroatische Nationaltrainer sieht sein Land vom Weltverband massiv benachteiligt.

Luka Modric musste sich bei Wahl zum FIFA-Weltfußballer mit dem vierten Platz begnügen, allerdings auch auf sichere Punkte verzichten: Sein Nationaltrainer Zlatko Dalic boykottierte die Abstimmung aus Protest.

"Ich bin enttäuscht über die Haltung der FIFA gegenüber der kroatischen Nationalmannschaft", teilte Dalic am Dienstag in einem langen Statement auf der Website des kroatischen Verbands mit. Aus seiner Sicht hätte Kroatien vom Weltverband "mehr Respekt verdient".

Kroatien sei schließlich das einzige Team, das es sowohl bei der WM 2022 (Platz 3) als auch in der Nations League (Final Four im Juni 2023) unter die besten Vier geschafft habe - und neben Frankreich die einzige Nation, die bei den letzten beiden Weltmeisterschaften Medaillen holte, argumentierte Dalic, auch wenn für die FIFA-Wahlen jeweils nur das zurückliegende Kalenderjahr von Bedeutung ist.

"Wo ist der Name von Josko Gvardiol?"

"Wenn man sich die Liste der 14 Kandidaten für den Weltfußballer anschaut - wo sind außer dem großartigen Luka Modric andere kroatische Spieler?", fragt Dalic, "ich habe großen Respekt vor jedem Spieler und Trainer, der nominiert wurde, aber gab es wirklich keinen Platz für Mateo Kovacic, obwohl er die Klub-WM gewonnen und eine hervorragende WM in Katar gespielt hat? Wo ist der Name von Josko Gvardiol? (…) Und hat es Dominik Livakovic nicht verdient, unter den fünf Finalisten für den Welttorhüter zu sein - nach allem, was er in Katar geleistet hat?"

Offenbar vermisste Dalic auch seinen Namen bei der FIFA-Gala am Montagabend. "Unter den fünf Finalisten für den Welttrainer - allesamt Trainer, die ich sehr schätze - sind drei Nationaltrainer, und nicht einer von ihnen hat es geschafft, sich sowohl für die Endrunde der Nations League zu qualifizieren als auch eine Medaille bei der WM zu gewinnen. Bei allem Respekt für den marokkanischen Trainer und seinen Erfolg bei der WM: In den beiden Spielen gegen sie haben wir einmal unentschieden gespielt und beim zweiten Mal hat Kroatien die Bronzemedaille gewonnen."

Ich wünsche mir mehr Respekt für uns, für unsere Nationalmannschaft, für unsere Spieler und für mich selbst. Zlatko Dalic

Dalics Fazit: "Wenn englische, brasilianische, spanische, deutsche oder italienische Spieler und Trainer solche Ergebnisse wie wir erzielen würden, stünden sie auf der Auswahlliste für jeden möglichen Fußballpreis. Ich wünsche mir mehr Respekt für uns, für unsere Nationalmannschaft, für unsere Spieler und für mich selbst. (…) Die FIFA sollte die Tatsache fördern, dass ein kleines Land wie Kroatien gegen die größten Nationen der Welt spielen kann, denn das ist die schönste Botschaft für die ganze Fußballwelt."

Modric stimmt ab - und wählt keinen Kroaten

Trotz des Unmuts, der zu seinem Abstimmungsboykott führte, gratulierte Dalic allen Gewinnern zu ihren "wohlverdienten" Auszeichnungen, "insbesondere Luka zu seinem hervorragenden vierten Platz - obwohl er für mich immer die Nummer eins ist". Modric, als Kapitän der kroatischen Auswahl ebenfalls stimmberechtigt, beteiligte sich dagegen und wählte seinen Real-Teamkollegen Karim Benzema vor Lionel Messi und Kylian Mbappé. Einen kroatischen Spieler berücksichtigte er nicht.