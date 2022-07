Warum Koundé bei Barcelona und nicht bei Chelsea landete

Der FC Chelsea galt lange als heißester Kandidat für einen Wechsel von Jules Koundé, doch dann schlug Barcelona zu. Sevilla-Manager Monchi erklärte detailliert, wie es dazu kam.

Erst Diego Carlos zu Aston Villa, dann Jules Koundé zum FC Barcelona: Der FC Sevilla hat in dieser Sommertransferperiode seine Stamm-Innenverteidigung verloren, um die sie so mancher Konkurrent beneidete. Auf der Einkaufsseite tut sich hingegen wenig, lediglich Marcao von Galatasaray wurde bislang verpflichtet. Kein Wunder also, dass die eigenen Fans alles andere als erfreut sind über die Transferpolitik ihres Klubs.

Doch Sevilla hat offenbar keine Wahl, wie der renommierte Sevilla-Manager Monchi erklärte: "In den letzten drei Jahren haben wir nur einen größeren Verkauf getätigt. In diesem Sommer hatten wir ein finanzielles Problem, weil wir vorher nicht verkauft haben. Das hat uns zu den Verkäufen geführt, die wir in der Vergangenheit nicht getätigt haben. Dies sind zwei großartige Verkäufe."

Dass Sevilla Koundé lieber an einen Ligakonkurrenten veräußerte statt zu einem Klub in England, war jedoch auch nicht für jeden nachzuvollziehen. Deshalb ließ Monchi hinter die Kulissen blicken.

Eigentlich war alles schon klar mit Chelsea. Am vergangenen Donnerstag habe man bereits eine mündliche Einigung mit den Blues und auch mit dem Innenverteidiger getroffen. Auf einmal machte jedoch das Tuchel-Team einen Rückzieher. "Im letzten Moment haben einige Zweifel von Chelsea dazu geführt, dass alles am Wochenende gestoppt wurde, und zum ersten Mal hat man uns am Montag von Barcelona aus kontaktiert. Nicht vorher. Sie machten uns ein Angebot, das unter dem lag, was wir uns vorgestellt hatten. Und dann sind sie zu einem bedeutenden Betrag gekommen", sagte Monchi. Dem Vernehmen nach streichen die Andalusier 50 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen von 10 Millionen Euro ein.

Das beste Angebot war das aus Barcelona. Sevilla-Manager Monchi

Zahlen nannte Monchi nicht. "Es war ein sehr gutes Angebot", sagte er lediglich. "Wir mussten ihn verkaufen, das sagten wir ganz ruhig. Wir haben mit dem bestmöglichen Angebot und an den Verein verkauft, der am meisten gesetzt hat." Es stimme, dass Chelsea am Ende zurückkommen wollte, "aber das Angebot von Barcelona war besser als das von Chelsea. Das beste Angebot, das wir erhalten haben, war das aus Barcelona."

Monchi zeigt sich selbstkritisch

Als direkten Konkurrenten sieht er die Katalanen ohnehin nicht. "Wir sind ein sehr ehrgeiziger Verein mit viel Stolz, aber wir sind auf einem anderen Niveau. Sie können uns einen Spieler für viele Millionen Euro abkaufen und wir nicht." Man müsse weiter das Gehaltsniveau des Kaders reduzieren, genauso aber die Einnahmen reinvestieren. "Unser Kader hat 198 Millionen Euro gekostet. Und natürlich habe ich bei einem Teil dieser Ausgaben Fehler gemacht. Und als Ergebnis dieser Fehler haben wir diese Situation erreicht. Wir haben auch einige Erfolge zu verzeichnen. Ich bin der erste, der selbstkritisch ist."

Auf der Innenverteidiger- und Linksverteidigerposition sieht Monchi Bedarf für den Champions-League-Teilnehmer. "Wir versuchen, so effektiv wie möglich zu sein. Wir haben nicht genug finanzielle Mittel. Ich hoffe, dass nächste Woche die beiden Positionen abgedeckt werden können, damit der Trainer mit ihnen arbeiten kann. Sobald wir sie abschließen, werden wir sehen, was von der Gehaltsobergrenze und unserer Gewinn- und Verlustrechnung übrig bleibt."