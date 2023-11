Warum Kobel in Stuttgart nicht vom Platz flog

Gregor Kobel stand den VfB-Stürmern in Stuttgart immer wieder im Weg, verschuldete jedoch auch zwei Elfmeter. Warum aber sah er nur einmal Gelb?

Gregor Kobel schrieb am Samstag ein wenig BVB-Geschichte, doch das war am Ende ziemlich egal. Bei der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart parierte der Schweizer als erster Dortmunder Torhüter seit Roman Weidenfeller am 26. Oktober 2013 gegen Schalkes Kevin-Prince Boateng einen Elfmeter in der Bundesliga. Die Kehrseite: Er verschuldete auch zwei.

Beim ersten, als er Deniz Undav von den Beinen geholt hatte, gab es keine großen Diskussionen, und auch Kobel entschuldigte sich umgehend beim Gefoulten - nur um dann Chris Führichs Versuch aus elf Metern zu halten. "Der Stuttgarter Spieler legt sich den Ball am Dortmunder Torwart vorbei. Der kommt zu spät, trifft ihn. Von daher ein hundertprozentiger Elfmeter", erklärte Schiedsrichter Tobias Stieler im ZDF.

Stieler zeigte Kobel auch berechtigterweise die Gelbe Karte. Doch warum ließ er sie stecken, als Kobel in der Schlussphase auch den eingewechselten Silas im Strafraum foulte, was Serhou Guirassy zum Stuttgarter Siegtreffer nutzte? "Bei der zweiten Situation sind wir weit entfernt von einer Notbremse, weil Silas in Richtung Eckfahne läuft", so Stieler. "Deswegen keine Notbremse, kein Gelb."

Kobel ärgert sich über zweiten Elfmeter: "Er sprintet komplett in mich rein"

Kobel, für den im Falle einer Ampelkarte ein Feldspieler ins Tor gemusst hätte, weil Trainer Edin Terzic bereits fünfmal gewechselt hatte, stellte den zweiten Elfmeterpfiff selbst infrage. Es sei ein Kontakt da gewesen, aber Silas habe diesen gesucht und versucht, "einzufädeln", so Dortmunds Nummer eins, die zuvor immer wieder Großchancen des VfB entschärft hatte. "Er sprintet komplett in mich rein."

Dass seine Mannschaft verdient verlor, verhehlte aber auch Kobel nicht. "Wir waren immer zu spät in den Zweikämpfen. Stuttgart war von Anfang bis Ende die bessere Mannschaft." Der BVB hat nun bereits acht Punkte Rückstand auf den FC Bayern hat und nach dem Spieltag womöglich sogar zehn auf Bayer 04 Leverkusen. "Das", sagt Kobel, "ist ein Brett."