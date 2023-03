Warum Klopp nach dem siebten Tor schäumte

Das emotionalste der sieben Liverpooler Tore gegen Manchester United war das letzte: wegen des Torschützen - und wegen eines Vorfalls beim Jubel auf dem Feld.

Es ging in den vielen Kommentaren und Emotionen nach dem 7:0-Sieg fast unter, aber mit Jürgen Klopp bestätigte erstmals ein Liverpooler Verantwortlicher, was medial bereits in den Tagen zuvor Gewissheit gewesen war: Roberto Firmino wird die Reds im Sommer nach dann acht Jahren ablösefrei verlassen. Umso spektakulärer, dass der 31-jährige Brasilianer gegen Manchester United seinen ersten Premier-League-Treffer seit der WM-Pause im Herbst erzielte.

Keines der sieben Tore gegen den Erzrivalen feierten die Liverpool-Fans am Sonntagabend so ausgelassen wie das letzte: Nach Mohamed Salahs Pass nahm Roberto Firmino den Ball in der 88. Minute am Fünfmeterraum zwar nicht optimal mit, versenkte ihn aber - und das war typisch für seine Mannschaft, der in diesem Spiel gerade offensiv fast alles gelang - trotzdem im Gäste-Tor.

Die Fans feiern Roberto Firmino - nur einer tanzt unschön aus der Reihe

Sofort stimmte Anfield, das ihn schon hatte hochleben lassen, weit bevor er in der 79. Minute eingewechselt wurde, den Roberto-Firmino-Song ("Si Senor") an, in dem es unter anderem heißt, der Angreifer treffe jedes Mal, sobald er den Ball erhalte. Keine Frage: Der Ex-Hoffenheimer verlässt Liverpool als Legende. "Bobby - das war heute der besondere Moment schlechthin", sagte Klopp. Den Klub zu verlassen, "war keine leichte Entscheidung für ihn. Der Empfang heute war absolut unglaublich."

Und trotzdem schäumte der Trainer kurz nach dem siebten Treffer regelrecht: Ein Fan war auf den nassen Rasen vorgedrungen und kurz vor der Jubeltraube der Liverpooler Spieler ausgerutscht - genau in Andy Robertson hinein, der mit Schmerzen zu Boden ging. Der Linienrichter musste den aufgebrachten Klopp zurückhalten, während Ordner den jungen Eindringling abführten.

Robertson, der auf der linken Seite ein herausragendes Spiel machte und kurz vor der Pause das so wichtige Führungstor mitten in Uniteds Drangphase exzellent vorbereitet hatte, konnte bald wieder aufstehen und weiterspielen. Es blieb wohl bei einem Schreckmoment.

Klopps Verweis auf den "größten Unterschied" zur Misere zuvor

Eine Verletzung hätte auch nicht zu diesem Liverpooler Auftritt gepasst: "Der größte Unterschied" zwischen den teils fürchterlichen Auftritten seit der WM-Unterbrechung und dem Aufschwung der vergangenen Wochen ist für Klopp nämlich, "dass uns jetzt so ziemlich alle Spieler zur Verfügung stehen, was superhilfreich ist. Seit ungefähr zwei Wochen haben wir erstmals in dieser Saison die Situation, dass wir vier oder fünf Spieler, die herausragend trainieren, nicht im Spieltagskader haben."

Wozu dieser alternde Kader, der im Sommer deutlich umgebaut werden dürfte, immer noch fähig ist, wenn er seine ganze Breite ausschöpfen kann, erlebte die Fußballwelt an diesem Sonntagabend. Das 7:0 ist Liverpools höchster Sieg gegen Erzrivale United seit 1895 (damals 7:1). "Das ist etwas für die Geschichtsbücher, nicht für jetzt", sagte Klopp zu diesem "Freak"-Resultat. "Ich hoffe, dass das ein anderer Trainer übertreffen wird."