Warum Kim mit vier Kilo weniger bei Bayern ankam - und "Monster" genannt wird

Min-Jae Kim (26) ist beim FC Bayern angekommen. Am Freitag stellte sich der rund 50 Millionen Euro teure Neuzugang aus Neapel offiziell vor.

Dass einer der teuersten Transfers in der Geschichte "seines" Vereins schon eine halbe Stunde lang hinter ihm fleißig geradelt war und den neuen Kollegen beim Spiel gegen Rottach-Egern zugesehen hatte, bemerkte Uli Hoeneß am Dienstagabend erst, nachdem Thomas Tuchel ihn mit einem Fingerzeig darauf hingewiesen hatte. Prompt drehte der Ehrenpräsident, auf einer einfachen Holzbank sitzend und natürlich mit Cap, sich um, erblickte Min-Jae Kim und begrüßte den Neuen aus Neapel herzlichen mit einem Schulterklopfer.

Tuchel selbst war "so happy", als er Kim wenige Stunden nach dessen Ankunft am Tegernsee erstmals kräftig umarmte, weil es "so good" war, seine nächste Abwehrkante endlich auch mal persönlich zu sehen. In mehreren Videocalls hatte der Trainer Kim zuvor von einem Transfer zum FC Bayern überzeugt. Und Kim selbst, ganz der höfliche Südkoreaner, als den ihn alle beschreiben, kam und kommt aus dem Grinsen kaum heraus.

"Ich möchte jetzt raus und trainieren"

Am Freitag stellte sich der 26-Jährige nun an der Säbener Straße offiziell vor, sprach sicherheitshalber, "weil es für euch, glaube ich, einfacher ist", auf Koreanisch und erzählte dabei lachend von seinen Militärdienst-Erfahrungen vor wenigen Wochen. Weil er mit 30 Kilogramm schweren Rucksäcken durch die Prärie laufen musste, kam er nun mit vier Kilo weniger als üblich beim FC Bayern an. Warum er denn so dünn sei, habe CEO Jan-Christian Dreesen ihn deshalb gefragt. Kims Antwort: "Ich möchte jetzt raus und trainieren." Soll heißen: "Diese Art von Mentalität ist ungemein wichtig für uns, weil sie den Fokus auf das eigentlich Wichtige lenkt." Den Sport nämlich.

Und dort wird Kim, der mit der Nummer drei und seinem Vornamen auf dem Trikot auflaufen wird, aber gerne Kim gerufen werden möchte, eine tragende Rolle anvertraut. "Wer in der Nation des Defensivfußballs als bester Verteidiger ausgezeichnet wird, muss sein Handwerk verstehen", ist Dreesen sicher.

Wo Kim seine Stärken, also die Aggressivität, Wucht und Schnelligkeit, letztlich einbringt, überlässt er ganz höflich dem Trainer: "Wenn wir mit einer Dreierkette spielen, spiele ich in der Dreierkette. Wenn wir mit einer Viererkette spielen, spiele ich in der Viererkette. Wenn der Trainer mich links aufstellt, spiele ich links. Wenn der Trainer mich rechts aufstellt, spiele ich rechts."

Und wie kam ausgerechnet dieser höfliche junge Familienvater zu seinem Spitznamen "Monster"? "Der Spitzname ist in Korea entstanden. Es gab mehrere, dieser hat sich durchgesetzt", erklärt er. "Ich nehme das sehr positiv, weil es die Charakteristik meines Spiels zeigt. Ich will das hier in Deutschland bestätigen."