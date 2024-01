Warum kämpft man trotz Vorrundenaus um Platz 3?

Bei der Handball-EM 2024 geht es auch schon um die Qualifikation für die nächsten Großturniere. Am letzten Hauptrundenspieltag kämpfen viele Teams auch noch um den dritten Platz in der Vorrundengruppe, auch wenn das Turnieraus schon besiegelt ist. Das liegt an der Handball-WM im kommenden Jahr.

Montenegro kämpft noch um Rang 3 gegen Serbien Ingrid Anderson-Jensen