Warum ist das erste Formel-1-Rennen 2024 an einem Samstag?

Der Grand Prix von Bahrain wird nicht wie traditionell an einem Sonntag, sondern einen Tag früher am Samstag ausgetragen.

Aufgrund der Vorverlegung des Grand Prix von Saudi-Arabien um einen Tag wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der am Sonntag, den 10. März, beginnt, wird auch der Saisonauftakt in Bahrain verschoben.

Das Reglement der Formel 1 schreibt vor, dass zwischen zwei Grand Prix mindestens eine Woche liegen muss. Um die Regel nicht zu verletzen und dem ohnehin schon engen Zeitplan noch einen weiteren Tag zu nehmen, wurde entschieden, dass die Saisoneröffnung in Bahrain am Samstag, den 2. März, gefeiert wird. Das Rennen startet um 16 Uhr.

Die Verschiebung im Rennkalender hat dementsprechend auch zu Folge, dass die Trainings und das Qualifying am jeweiligen Donnerstag und Freitag zuvor stattfinden.

Las Vegas erneut an einem Samstag

Neben dem Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien fällt der Termin eines dritten Starts auf einen Samstag. Wie bereits in der vergangenen Saison wird der Grand Prix von Las Vegas nicht sonntags ausgetragen. Für die deutschen Fans ist allerdings keine Umstellung nötig, da aufgrund der Zeitverschiebung das Nachtrennen am Sonntagmorgen zu sehen ist.

Zusätzlich zu den genannten drei Rennen finden die sechs Sprintentscheidungen der Saison ebenfalls samstags statt.