Warum Hudson-Odoi zum Acht-Minuten-Topstar abstieg

Bei seiner Verpflichtung wurde Callum Hudson-Odoi als potenzieller Topstar gefeiert, der Leverkusens Möglichkeiten in der Offensive deutlich erweitern sollte. In der Endphase der Saison und vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen die AS Rom stellt der Angreifer aber keinerlei Hilfe dar. Trotz englischer Wochen verzichtet Trainer Xabi Alonso seit geraumer Zeit auf die Leihgabe vom FC Chelsea.

Seit dem 19. Februar spielt er keine Rolle mehr. Nachdem Callum Hudson-Odoi beim 2:3 gegen Mainz zur Halbzeit (kicker-Note 5) von Trainer Xabi Alonso ausgewechselt worden war, ist der frühere englische Nationalspieler zum Dauerreservisten abgestiegen. Ganze acht Einsatzminuten hat der 22-Jährige seitdem für die Werkself zu verzeichnen. A-c-h-t!

Für einen so hoch gehandelten Profi, für den der FC Bayern München einst 50 Millionen Euro oder sogar weit mehr bereit gewesen wäre zu zahlen, eine indiskutable Bilanz. Im selben Zeitraum kommen unter den Bayer-Akteuren nur die drei Ersatztorhüter, Patrick Pentz, Niklas Lomb und Maximilian Neutgens, sowie Eigengewächs Ayman Azhil (22, ein Bundesligaeinsatz) und der im Winter vom FC Brügge geholte Noah Mbamba (18), der noch für die U 19 kicken könnte, auf weniger Minuten, nämlich keine.

Hudson-Odoi bewegt sich damit seit dem Mainz-Spiel auf demselben Level wie der immer wieder verletzte Karim Bellarabi (8 Einsatzminuten). Sogar Daley Sinkgraven, nur Linksverteidiger Nummer 3 unter Xabi Alonso war für Bayer länger (32 Minuten) am Ball. Abwehrspieler Timothy Fosu-Mensah, der den Status des absoluten Notnagels innehat und keinerlei Perspektive besitzt, kommt gar auf die elffache Einsatzzeit von Hudson-Odoi.

Rolfes: "Seine Einstellung ist okay"

So ist der schnelle und technisch starke Dribbler, der als Rechtsfuß bevorzugt auf dem linken Flügel eingesetzt werden würde, aber auch als Zehner die Funktion des Backups für Florian Wirtz übernehmen könnte, völlig außen vor. Auch beim 1:1 in Stuttgart gönnte ihm Xabi Alonso, der Wirtz eine Stunde lang schonte, keine einzige Minute.

Dafür, dass CHO nicht mehr gefragt ist, soll es keinen außersportlichen Grund geben. "Seine Einstellung ist okay", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes. Allerdings drängt sich der Angreifer, anders als beispielsweise Nadiem Amiri im Herbst unmittelbar nach dem Trainerwechsel, im Training nicht so auf, dass Xabi Alonso mehr oder weniger gezwungen wäre, ihn zu bringen.

Das ist der Knackpunkt für Xabi Alonso

Der eigentliche Grund für Hudson-Odois Rolle als Dauerreservist und Zuschauer liegt vielmehr darin, dass er in der Defensivarbeit den Ansprüchen des Spaniers nicht genügt. So bringt der Dribbler gegen den Ball nicht in etwa die Bereitschaft und Konsequenz mit wie Amine Adli oder Florian Wirtz. Für Xabi Alonsos Ansatz, der offensiv wie defensiv auf einem hohen Maß an Spielkontrolle basiert, ein Knackpunkt.

Ein erkennbares Anzeichen für ein letztes Aufbäumen Hudson-Odois gab es in den vergangenen Wochen nicht. Der vermeintliche Toptransfer dürte somit als leeres Versprechen in die Leverkusener Transferhistorie eingehen. Im Sommer endet der Leihvertrag des Angreifers, der in allen Wettbewerben insgesamt nur auf 21 Einsätze für Bayer kam, dabei nur 13-mal in der Startelf stand und keine einzige Partie über 90 Minuten bestritt. Seine magere Ausbeute: ein Tor, eine Vorlage.

Einziger Trost für die akut durch Verletzungen gebeutelte Werkself: Anders als in der Abwehr und im Mittelfeld bietet sich Xabi Alonso in der Offensive trotz des Abtauchens von CHO noch die eine oder andere Alternative im Saisonfinale an. Der vermeintliche Topstar selbst stellt so hingegen keine Hilfe in der Endphase dar.