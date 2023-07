Warum Hofmann von Wirtz beeindruckt ist

So gefährlich wie in der vergangenen Saison war Jonas Hofmann noch nie. Nun freut sich Leverkusens Neuzugang auf die anstehende Spielzeit - und Nebenmann Florian Wirtz.

Am Montag trat er seinen Dienst an, stand nach dem Transfer von Borussia Mönchengladbach erstmals mit den neuen Kollegen auf dem Platz - und erhielt gleich mal ein gutes Gefühl. "Ich glaube fest daran", betont Jonas Hofmann, "dass die Entwicklung hier weitergeht und wir Erfolg haben werden." Klar, das sei "die Grundvoraussetzung für einen Wechsel". Allerdings, und das bestätigte den 31-Jährigen ganz wesentlich in seiner Entscheidung pro Leverkusen: "In den ersten Trainingseinheiten habe ich schon gemerkt, dass hier jeder gewillt ist, dass die Kurve weiter nach oben geht." Die Champions League ist das erklärte Ziel.

Hofmann in Top-Form soll dafür zum wichtigen sportlichen Faktor werden. Einerseits mit seiner enormen Flexibilität - so kann er es doch überall im Mittelfeld, vor allem offensiv, im Zweifel aber auch zurückgezogen, hat zudem schon ganz vorne drin gespielt oder auf der Position des rechten Schienenspielers gewirkt. Andererseits mit seiner enormen Torgefahr, die er in den vergangenen Jahren zur Genüge präsentierte.

2020/21 und 2021/22 hatte Hofmann auf Bundesliga-Ebene jeweils 17 Torbeteiligungen gesammelt, in der abgelaufenen Spielzeit waren es gar 23 (zwölf Treffer, elf Assists) - so gefährlich war er noch nie. Der ligaweit viertbeste Scorer lieferte außerdem die meisten Torschussvorlagen (99). Betrachtet man alle Torschussbeteiligungen, lag lediglich Bremens Marvin Ducksch (147) vor Hofmann (144). Er selbst brauchte 3,8 Schüsse pro Tor - Bestwert bei seinem Ex-Klub. Darüber hinaus brachte es im Kreise der Fohlen nur Ramy Bensebaini ebenfalls auf fünf vorletzte Pässe, die zu Treffern führten. Top-Daten in einer Saison, die für die Borussia zu großen Enttäuschung wurde.

Hofmann und Wirtz - ein Traumduo?

Nun folgt der Umbruch - ohne den extrem spielintelligenten Hofmann, der in Leverkusen den Aufbruch miterleben will. Und sich unter anderem auf Florian Wirtz freut. Über den 20-jährigen DFB-Kollegen sagt Bayers Neuverpflichtung: "Wir sind uns alle einig, dass Flo ein unfassbares Talent ist. Er hat Qualitäten, die er in den vergangenen zwei, drei Spielzeiten schon ordentlich unter Beweis gestellt hat."

Wirtz besitze "eine Spielintelligenz und Spielfreude, die beeindruckend ist. Er hat diese Vororientierung, kann aufdrehen, um Bälle tief zu stecken - das ist genau das, was ich brauche. Einen guten Passgeber, der in die Schnittstellen spielt", erklärt Hofmann, der in der vergangenen Liga-Saison an drei von sieben Gladbacher Kontertoren unmittelbar beteiligt (zwei Treffer, ein Assist) und mit einem Topspeed von 33,82 km/h unterwegs war. So stach er - zuvorderst von rechts - in die Tiefe und Richtung Tor. Bleibt die Frage: Verdingt sich Wirtz bald als verlässlicher Lieferant? Gut denkbar. Leverkusens neue Nummer 7 ist sich sogar sicher: "Das wird sehr gut harmonieren."