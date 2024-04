Warum Hofmann den Bayern und Stuttgart die Daumen drückt

Über fünf Monate musste Jonas Hofmann auf dieses persönliche Erfolgserlebnis warten. Nach seinem Tor beim 2:0-Sieg gegen West Ham United, möchte der Offensivakteur nun am Sonntag Deutscher Meister werden - allerdings ohne fremde Hilfe.

Er war der Matchwinner. Erst in der 76. Minute eingewechselt, hatte Jonas Hofmann mit einem Tor und einer Vorlage entscheidenden Anteil am 2:0-Sieg gegen West Ham United. Ein perfektes Spiel war es für den 31-Jährigen trotzdem nicht, der zuletzt Ende Oktober beim 2:1 gegen Freiburg getroffen hatte. "Nein, da hätte ich von Anfang an spielen müssen", erklärte er.

Denn anders als in der Hinrunde ist Hofmann aktuell kein unumstrittener Startelfspieler mehr. Nach zwölf Scorerpunkten in den ersten zwölf Ligaspielen lief es zuletzt nicht mehr so rund. So war sein gelungener Joker-Auftritt Balsam auf die Wunden.

Xabi Alonso: "Für Jonas ist es ein guter Impuls"

Das weiß auch Xabi Alonso, der direkt nach dem Spiel mit dem Nationalspieler sprach. "Nach den Spielen gegen Mainz und Hoffenheim hatte Jonas das Gefühl, dass er die Schusschancen, aber kein Glück hatte. Es war ein wichtiger Moment für ihn, auch die Vorlage für Boniface. Für Jonas ist es ein guter Impuls für die letzten sechs Wochen", erklärte der Trainer.

Auf diesen Effekt hofft auch Hofmann selbst. "Das tut sehr, sehr gut, wenn man länger nicht getroffen hat oder die Scorer einfach gefehlt haben. Da ist es schön, dass der Dosenöffner gekommen ist. Das war es hoffentlich für sehr wichtige Woche hintenheraus gerade in den Pokalwettbewerben."

Podcast Wie macht Leverkusen das eigentlich? Bayer 04 Leverkusen spielt auch West Ham United an die Wand und steht unmittelbar vor der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. kicker-Reporter Stephan von Nocks erklärt, wie das alles möglich war. Außerdem: Almuth Schult ist zurück in Deutschland - und Alexander Nübel verlängert zwar in München, bleibt aber in Stuttgart. alle Folgen

In der Meisterschaft möchte Hofmann und Co. schon am Wochenende den verdienten Lohn eintüten. Schlägt Bayer 04 am Sonntag Werder Bremen, ist der erste Meistertitel für den Werksklub perfekt. Einen Vorgeschmack auf die dann herausbrechenden Emotionen haben die Bayer-Profs schon nach dem Schlusspfiff gegen West Ham bekommen.

Hofmann fordert Demut und Ruhe für das Werder-Spiel

"Die Fans haben es schon angestimmt, da hat man Gänsehaut gekriegt, weil allen klar ist, was am Sonntag passieren kann", erzählt Hofmann, der ankündigt: "Wir werden voller Vorfreude in das Spiel reingehen, aber mit der gewissen Demut und Ruhe. Wir wollen nicht verrückt werden, wollen natürlich am Sonntag die Meisterschaft entscheiden. Aber dafür ist noch Einiges zu tun."

Dass Bayer für den Titel am Sonntag noch etwas leisten muss, ist übrigens der ausdrückliche Wunsch des Rechtsfußes. Schon am Samstag vor dem Fernseher möchte der Ex-Gladbacher nämlich nicht Meister werden. Dies wäre der Fall, wenn sowohl die Bayern gegen Köln als auch Stuttgart gegen Frankfurt verlieren würden. Dann wäre Bayer 04 nicht mehr einzuholen.

Gerade, wenn fast alle zum ersten Mal Deutscher Meister werden, willst du das nicht auf der Couch erleben. Jonas Hofmann

Doch das, sagt Hofmann, der die Spiele selbst auf dem heimischen Sofa verfolgen wird, soll nicht passieren. "Ich hoffe, wir können es selbst entscheiden. Gerade, wenn fast alle zum ersten Mal Deutscher Meister werden, willst du das nicht, einen Tag bevor du selbst spielst, mit einem Wasser auf der Couch erleben. Da kannst du gar nicht so die Emotionen rauslassen, wenn du nicht bei der Gruppe bist, mit der du das geschafft hast, und nicht in diesem Stadion bist."

Die kuriose Konsequenz daraus: "Deswegen", erklärt Hofmann, "drücke ich Bayern und Stuttgart die Daumen." Wer hätte sowas vor nur zwei Wochen für möglich gehalten?!