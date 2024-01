Warum Hoffenheim als einziger Klub keine Winterneuzugänge geholt hat

Die Vorbereitungsspiele auf die Rest-Saison verliefen nicht wie gewünscht. Vor dem Start am Samstag bei Meister Bayern München spricht Hoffenheims Trainer Stephan Lerch die Defizite seiner Mannschaft offen an.

Der Pflichtspielstart im neuen Jahr hätte durchaus leichtere Aufgaben bereithalten können für die TSG Hoffenheim. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) muss der Tabellenvierte im letzten Spiel der Hinrunde beim Meister Bayern München antreten.

Anschauungsunterricht dafür, wie man die Bayern in Verlegenheit bringen kann, lieferte am Mittwochabend die Champions-League-Partie des Bundesliga-Zweiten bei der AS Rom (2:2). "Ich habe noch mal frische Eindrücke gesammelt", sagt Hoffenheims Trainer Stephan Lerch. Die Qualität der Bayern sei ihm aber bekannt: "Sie haben den besten Kader der Bundesliga."

An der Chancenverwertung hapert es

Für die TSG indes lief die Vorbereitung auf die Rest-Saison mit dem Trainingslager in Andalusien nicht nur zufriedenstellend. Die Mannschaft habe zwar gut mitgezogen, berichtet Lerch, aber in den drei Testpartien (zwei davon im Rahmen des Trainingslagers) gegen den VfL Wolfsburg (0:2), die Schwedinnen von BK Häcken (0:1) und den SC Freiburg (0:1) gelang der TSG kein einziger Treffer.

"Die Ergebnisse waren nicht gut", räumt der Trainer ein. Ohnehin sei er mit der Torausbeute nicht zufrieden, erzählt der Fußballlehrer. Fast zehn Torchancen erarbeitet sich seine Mannschaft pro Spiel. Aber bei der Umsetzung in Zählbares ist noch deutlich Luft nach oben. "Wir haben zu wenig Durchschlagskraft. Das muss besser werden", fordert Lerch, der die Hoffenheimerinnen seit März 2023 coacht.

Kössler arbeitet sich zurück

Der 39-Jährige moniert zudem, dass sein Team nicht immer "Top-Leistungen" abgerufen habe. "So können wir Spiele wie gegen Essen oder Freiburg nicht gewinnen. Das tut weh und das ärgert mich". Aber es habe in den ersten zehn Saisonpartien auch "viele positive Momente" gegeben, betonte Lerch. Der Trend stimmt beim Tabellenvierten: "Wir finden immer wieder Lösungen. Auch unsere jungen Spielerinnen haben sich gut entwickelt."

Verzichten muss der TSG-Trainer weiterhin auf Melissa Kössler. Die Nationalspielerin konnte wegen eines Syndesmoserisses in dieser Saison nur zwei Spiele absolvieren, erzielte aber fünf Tore. "Melissa kann möglicherweise in der nächsten Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren", stellte Lerch in Aussicht: "Sie trainiert individuell auf dem Platz mit dem Ball." Eine Rückkehr in den Spielbetrieb ist zumindest wieder greifbar.

Eine torgefährliche Stürmerin kann die TSG gut gebrauchen. Trotzdem fanden in der Winterpause keine Neuzugänge den Weg nach Hoffenheim - absolute Ausnahme in der Liga. Lerch, der auch als Sportlicher Leiter fungiert, erklärt die Situation: "Wenn man im Winter etwas verändert, dann muss man sich schon sehr sicher sein. Diese Sicherheit hatte ich nicht. Daher machten Neuzugänge keinen Sinn."