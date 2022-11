Warum Havertz gegen Spanien nicht spielte

Kai Havertz saß beim 1:1-Remis gegen Spanien 90 Minuten auf der Bank. Am Mittwoch erklärte Hansi Flick, dass das keine sportlichen Gründe hatte.

Die tabellarische Ausgangslage ist nicht optimal, dafür ist es die personelle: Hansi Flick stehen, Stand Mittwochmittag, für das entscheidende Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstagabend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) alle Spieler zur Verfügung. Dass das vor drei Tagen gegen Spanien nicht der Fall gewesen war, verriet Hansi Flick nun.

Kai Havertz hatte beim 1:1-Remis gegen die Iberer am Sonntag 90 Minuten auf der Bank gesessen, weil er "angeschlagen" war, sagte der Bundestrainer auf seiner Pressekonferenz an diesem Mittwoch und bestätigte damit entsprechende kicker-Informationen: "Er ist ausgefallen. Er hat nicht wegen schlechter Leistung nicht gespielt, sondern eine Erkältung gehabt. Deswegen haben wir ihn für dieses Spiel rausgenommen."

Es sei "zu gefährlich" gewesen, Havertz von Beginn an spielen zu lassen, führte Flick weiter aus: "Wir brauchten Spieler, die zu 100 Prozent fit sind." Anstelle des Chelsea-Angreifers hatte Thomas Müller gegen Spanien in der Sturmspitze begonnen.

Flick dachte auch über Sané im Sturmzentrum nach

Auch Leroy Sané sei für diese Rolle ein "langes" Gedankenspiel gewesen, erklärte Flick. Doch nach dem überraschenden 1:0-Sieg der Costa Ricaner über Japan wenige Stunden zuvor hatte das Trainerteam entschieden, den Bayern-Profi nach dessen Knieproblemen lieber als Joker einzusetzen.

Bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan hatte Flick hingegen auf Havertz gesetzt, der bis zu seiner Auswechslung in der 79. Minute aber kaum einmal gefährlich in Erscheinung getreten war (kicker-Note 5). Wer gegen Costa Rica von Beginn an stürmt, ist offen. Mit Niclas Füllkrug hat sich ein weiterer Kandidat durch sein Jokertor gegen Spanien beworben.

Havertz war nicht der einzige Erkältete im DFB-Quartier: Flick selbst ist immer noch angeschlagen, hatte sogar Fieber. "Ich habe auch ein bisschen Probleme, Sie hören es an meiner Stimme", sagte er am Mittwoch. Sein Verdacht: "Das hat mit der Klimaanlage zu tun, ob das im Auto, im Bus oder in den Hotels ist. Aber dafür ist man ja selbst verantwortlich. Das kann man selbst regeln."