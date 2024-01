Warum hat Island so viele gute Handballer?

Auf Island leben weniger Menschen als in Hannover. Trotzdem bringt der Inselstaat immer wieder Weltklasse-Handballer hervor. Wie kann das sein?

Alfred Gislason hat schon oft davon gesprochen. Und natürlich ist der Handball-Bundestrainer in dieser Hinsicht ein absoluter Experte. Denn der Isländer kennt die Bedingungen in seiner Heimat perfekt. Er weiß also, warum der erste EM-Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft immer wieder so viele gute Handballer hervorbringt - obwohl dort gerade mal etwas mehr als 370.000 Menschen leben.

"In Bezug auf den Handball sind die Bedingungen, die jeder Jugendliche in Island hat, ganz besonders", erklärte Gislason vor einiger Zeit. "Ich kann das bei meinen Enkeln sehen. Die haben zweimal in der Woche morgens Handball in der Schule und dann noch viermal pro Woche Training." Eine ganze Menge also. Die Kinder kommen auf der Insel früh mit dem Handballsport in Kontakt.

Herausragende Spieler wie Aron Pálmarsson, Gísli Kristjánsson oder Ómar Ingi Magnússon sind also kein Zufall. Gislason selbst hatte die Isländer vor der Heim-EM sogar als Geheimfavoriten auf den Titel bezeichnet.

"Grundsätzlich ist die Realität in Island so, dass kein Jugendlicher durchs Leben kommt, ohne irgendwie Kontakt zum Handball zu haben", sagte Gislason. "Natürlich wird auch in Deutschland extrem viel investiert in den Handball, aber das ist anders. Ich habe mich damals in Kiel zum Beispiel tierisch geärgert, als meine Tochter Handball spielen wollte. Die hatte dann immer Training am Donnerstagabend um 10 Uhr und am Freitagabend um 10 Uhr - und Kiel ist ja zumindest fast so groß wie Island", ergänzte er mit einem Schmunzeln.