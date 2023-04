Warum haben Fußballer Löcher in den Stutzen?

Immer häufiger sieht man Fußballspieler, deren Stutzen an den Waden durchlöchert sind. Dies ist jedoch nicht etwa die Folge einer robusten Zweikampfführung, sondern ist von den Profis beabsichtigt.

Insbesondere bei Dortmunds Jude Bellingham (19) richten sich die Fernsehkameras des Öfteren auf die Waden. Der englische Nationalspieler schneidet seit geraumer Zeit Löcher in seine Stutzen und gilt damit als prominentes Beispiel für einen Mythos im Profifußball.

Neymar sorgte erstmals für Rätselraten

Das erste Mal so richtig in den Fokus rückten zerschnittene Stutzen bei der WM 2018 in Russland, als der Brasilianer Neymar (31) auf der größtmöglichen Bühne den vermeintlichen Textilfehler zur Schau stellte. Während die Schweizer Nationalmannschaft zwei Jahre zuvor bei der EM in Frankreich mit ihren zerrissenen Trikots noch ein ungewolltes Problem hatte, war beim dribbelstarken Offensivspieler allerdings alles beabsichtigt.

Zerschnittene Stutzen als Mittel zur Krämpfe-Prävention

Das Zerschneiden der Stutzen ist mittlerweile ein weitverbreitetes Mittel im Profifußball - und hat einen medizinischen Hintergrund. Mit dem dadurch verringerten Druck auf die Wadenmuskulatur erhoffen sich die Spieler, weniger anfällig für Krämpfe zu sein. Das gelockerte Material soll außerdem die Ausweitung der Muskulatur ermöglichen, was einige Profis im Gegensatz zu engen Stutzen als angenehmer empfinden.

In der Bundesliga setzt neben Jude Bellingham unter anderem Union Berlins Stürmer Sven Michel auf zerschnittene Strümpfe: "Ich hatte viele Probleme mit Wadenkrämpfen und gedacht: Das machst du auch mal", erklärte der 32-Jährige im Gespräch mit der "Bild". Obwohl man "es nicht zu 100 Prozent verringern kann", spüre der Angreifer, "dass der Druck sich verringert und du nicht ganz so schnell Krämpfe bekommst."

Experten vermuten eine Art Placebo-Effekt

Damit handeln die Fußballer entgegen der eigentlichen medizinischen Erklärung, dass eng anliegende Stutzen, wie zum Beispiel sogenannte Kompressionsstrümpfe, durch den erhöhten Druck auf die Blutgefäße für einen schnelleren Blutfluss sorgen und damit die Wahrscheinlichkeit eines Krampf-Einsetzens verringern.

Entsprechend übereinstimmend sind deshalb die Experten-Meinungen. Während das gelockerte Material zwar für ein angenehmeres Tragegefühl und eine bessere "Belüftung" sorgen kann, glaubt auch Sportwissenschaftler Prof. Dr. Veit Senner in diesem Fall weitestgehend an einen Placebo-Effekt: "Am Ende schaut es halt cool aus für sie. Wenn man daran glaubt, hat es eine Wirkung, das hilft manchmal mehr als alles andere", erklärte er gegenüber "FuPa Oberbayern".