Warum ganz Frankreich auf West Ham hofft

Ein französischer Verein ist nicht mehr im europäischen Wettbewerb vertreten, dennoch schaut die Fußball-Nation auf das Halbfinale der Europa Conference League. Das hat auch mit der Champions-League-Reform zu tun.

Europas Top-5-Ligen - eigentlich eine feststehende Bezeichnung. Aber eine, die zumindest auf dem Papier bröckelt. Denn in der UEFA-Fünfjahreswertung steht ein Wechsel auf Platz fünf bevor - womöglich sogar noch in dieser Saison. Nur noch gut 1,2 Punkte liegt die niederländische Eredivisie hinter der französischen Ligue 1, die nach dem Ausscheiden des OGC Nizza im Viertelfinale der Europa Conference League mit keinem Team mehr europäisch vertreten ist und nicht mehr punkten kann.

Anders die Eredivisie. Zwar musste sich Feyenoord Rotterdam in der Europa League dramatisch der AS Rom beugen, weiterhin im Wettbewerb ist allerdings AZ Alkmaar in der Europa Conference League. Im Halbfinale treffen die Niederländer auf West Ham United - das damit die Unterstützung von ganz Fußball-Frankreich hinter sich haben sollte. Gewinnt Alkmaar beide Spiele gegen West Ham und ein darauf folgendes Finale, würden die Niederlande in der Fünfjahreswertung noch in dieser Saison an Frankreich vorbeiziehen.

Das ist gerade deshalb doppelt relevant, weil die Wertung nach dieser Saison ausschlaggebend für die Verteilung der europäischen Startplätze in der Spielzeit 2024/25 ist - und damit für die erste Saison in der neuen Champions League. Im neuen Modus wird es vier Startplätze mehr geben - darunter einen zusätzlichen festen Platz für eben das fünftplatzierte Land der Fünfjahreswertung. Dieses schickt dann drei Teams - und damit eines mehr als bis jetzt - direkt in die Champions-League-Gruppenphase, ein weiteres darf in die Qualifikation.

2018 lagen die Niederlande noch auf Platz 14

Sollte Alkmaar keine drei Siege mehr einfahren, würden die Niederlande zum Start der kommenden Saison trotzdem in der Fünfjahreswertung an Frankreich vorbeiziehen. Das liegt daran, dass die Saison 2018/19, in der Frankreich 1,9 Punkte mehr als die Niederlande geholt hatte, aus der Wertung fällt. Sollten die Klubs der Eredivisie in der kommenden Saison diesen Vorsprung verteidigen, würde ihre Liga spätestens 2025/26 einen zusätzlichen Startplatz erhalten.

Besonders bemerkenswert: Noch 2018 lagen die Niederlande auf Platz 14 der Fünfjahreswertung, erst in diesem Jahr hatte das deutsche Nachbarland Portugal von Platz sechs verdrängt. 2024/25 wird die Eredivisie damit schon sicher zwei Teams statt bisher eines direkt in die CL-Gruppenphase schicken. Im Idealfall könnte sogar noch ein weiteres folgen.