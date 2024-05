Warum Friedrich gegen Frankfurt mehr als nur drei Punkte fordert

Marvin Friedrich ist als Stammkraft gefragt bei Borussia Mönchengladbach. Sein Ausblick auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und der Wunsch nach einem "würdigen Rahmen" für den Abschied von zwei Klub-Legenden.

Marvin Friedrich will Patrick Herrmann und Tony Jantschke ein en gebührenden Abschied bescheren. IMAGO/fohlenfoto

Der Status quo von Marvin Friedrich heißt seit Wochen wieder: Stammspieler. An den vergangenen sechs Spieltagen stand der Abwehrmann immer in der ersten Elf, und das wird auch am Samstag gegen die Eintracht der Fall sein. Die Umstellung auf Dreierkette und die veränderte Herangehensweise, bei der die Mannschaft etwas tiefer stehend verteidigt, kommen dem 28-Jährigen zugute.

Friedrich spürt das Vertrauen des Trainers

"Auch wenn wir immer noch das eine oder andere Gegentor zu viel bekommen haben, finde ich, dass wir in den vergangenen Spielen kompakter standen und defensiv weniger zugelassen haben. Ich finde, dass der Ansatz gut passt. Offensiv sind wir ohnehin immer für Tore gut. Wir müssen aber als gesamte Mannschaft noch besser verteidigen, dahingehend gibt uns die aktuelle Formation mehr Stabilität", erklärte Friedrich in den Klubmedien und meinte zu seiner persönlichen Situation: "Ich fühle mich körperlich gut und spüre das Vertrauen des Trainers. Das ist sehr wichtig für mich."

Gegen Frankfurt erwartet der im nordhessischen Kassel geborene Friedrich wieder eine Menge Arbeit. Mit 48 Treffern hat die Eintracht zwar weniger Tore erzielt als die Fohlenelf (55), aber die Frankfurter hätten nicht nur "eine hohe individuelle Qualität", warnt Friedrich, "sie spielen oftmals auch sehr wild und haben vor allem vorne viele schnelle Leute." Für sein Team bedeute dies: "Sehr aufmerksam verteidigen und nach Balleroberungen gut umschalten, um dann vorne zu Chancen zu kommen, die wir eiskalt nutzen wollen."

Ich hoffe, dass wir ihnen am Samstag mit einer guten Leistung einen würdigen Rahmen für ihren Abschied schaffen werden. Marvin Friedrich über den Abschied von Tony Jantschke und Patrick Herrmann

Ein Sieg am Samstag und die Borussia wäre alle Abstiegssorgen los. Das ist das Ziel aller Borussen, die sich eine Zitterpartie am letzten Spieltag ersparen wollen. Außerdem soll der Borussia-Park ja auch in der passenden Stimmung sein, um die Klub-Legenden Tony Jantschke und Patrick Herrmann gebührend zu verabschieden. Für sie wird es das letzte Heimspiel vor dem Karriereende im Sommer sein.

"Ich hoffe, dass wir ihnen am Samstag mit einer guten Leistung einen würdigen Rahmen für ihren Abschied schaffen werden", sagt Friedrich. Und weiter: "Für beide wird es am Samstag sicher ein sehr emotionales Spiel. Sie haben Borussia über viele Jahre geprägt. Es sind zwei Vereinslegenden, die zusammen mehr als 700 Pflichtspiele für Borussia absolviert haben. Diese Zahl sagt alles aus."