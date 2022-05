Warum Freiburg Schades Top-Speed immer mehr vermisst

Beim 1:4 gegen Union Berlin wurde eines deutlich: Freiburg kann aktuell auf der offensiven Außenbahn kaum noch nachlegen. Besonders ein Spieler mit einer exklusiven Eigenschaft wird schmerzlich vermisst.

Christian Streich nahm am Samstag nur drei Wechsel vor. Ein ungewöhnlich niedriger Wert, meistens schöpft der SC-Coach alle fünf Möglichkeiten aus. Der 56-Jährige musste seit Längerem wieder auf einen Rückstand reagieren und entsprechend die Offensive beleben. Und dafür hatte er eben nur drei Alternativen auf der Bank: Die Zentrumstürmer Nils Petersen und Ermedin Demirovic sowie Jonathan Schmid.

SC vermisst Tempo in der Offensive

Der Franzose ist gelernter Offensivmann, spielt seit Jahren aber meistens rechts hinten oder als rechter Schienenspieler vor einer Dreierkette. Der 31-Jährige punktet mit Erfahrung, guten Standards und kann Impulse setzten. Schmid fehlt nach seiner schweren COVID-19-Erkrankung in der Hinrunde jedoch generell noch der Rhythmus und vor allem die Schnelligkeit, die ihn unter anderem in der Saison 2012/13 auszeichnete, als ihm als Rechtsaußen elf Tore und sechs Assists für den SC gelangen.

Was Streich und Co. aktuell vorne vor allem vermissen: Top-Speed. Für den steht im Kader nur Kevin Schade (20), der mit 36,37 km/h den dritthöchsten Wert der Liga aufweist. Erst auf Rang 67 folgt Woo-Yeong Jeong als Freiburgs Nummer 2 mit 34,47 km/h. Der Südkoreaner hat seine Stärken jedoch im Zentrum, ruft sie dort allerdings zu selten ab. Seit Anfang März fehlt U-21-Nationalspieler Schade bereits wegen einer sehr hartnäckigen Bauchmuskelverletzung, die eventuell operativ behandelt werden muss. "Sein Tempo bringt Variabilität in unser Spiel, verändert es in Phasen und kann uns sehr guttun. Das ist uns gerade ein bisschen genommen", räumt Sportdirektor Klemens Hartenbach ein.

Ein schneller Flügelspieler steht auf der Einkaufsliste

Da auch der flinke, kurze Haken schlagende Noah Weißhaupt (20, Schulterblessur) seit knapp drei Wochen ausfällt, spüren Vincenzo Grifo und Roland Sallai auf den offensiven Außenbahnen derzeit kaum Konkurrenzdruck und wären bei einem Ausfall kaum zu ersetzen.

Auch wenn die SC-Verantwortlichen hoffen, einen gesunden Schade zum Sommervorbereitungsstart im Juni begrüßen zu können, steht ein schneller Mann für die offensiven Flügel neben einem Achter und einem Stürmer auf der Einkaufsliste. Das außergewöhnliche Saisonfinale, inklusive Restchance auf die Königsklasseam Samstag in Leverkusen und Pokal-Endspiel, müssen Streich und Co. aller Voraussicht nach aber mit dem aktuellen Personal bestreiten. Und ohne Top-Speed zum Erfolg kommen. Das ist ihnen vor dem Dämpfer gegen Union des Öfteren gut gelungen.