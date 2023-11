Warum es die U-21-WM ins Free-TV schaffte, die Frauen-WM aber nicht

Die deutschen Spiele bei der Handball-WM der Frauen wird es in den kommenden Wochen lediglich zeitversetzt im Free-TV zu sehen geben. Warum aber bekam beispielsweise die U-21-WM im vergangenen Sommer die große Bühne? Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, klärt auf.

Die Frauen-WM 2023 startet am 29. November und läuft bis zum 17. Dezember. Das interkontinentale Turnier wird es allerdings nicht live im frei-empfangbaren Fernsehen zu sehen geben.

Stattdessen hat sich "Sportdeutschland.TV", das bereits vergangene Handball-Großereignisse vollumfänglich begleitete, die Rechte gesichert. Der Streaming-Dienst, für den es auch eine TV-App gibt, überträgt alle 112 Partien der WM-Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden. Für das Rundum-Paket verlangt "Sportdeutschland.TV" 15 Euro, einzelne Spiele kosten nach Angaben des Senders fünf Euro, der Finalrunden-Pass mit den vier entscheidenden Partien zehn Euro. Eurosport überträgt unter anderem die Partien mit deutscher Beteiligung zeitversetzt.

Die WM-Rechte vergibt die Internationale Handballföderation (IHF), die diese wiederum über einen Vermarkter vertreibt. "Als DHB haben wir darauf keinen Einfluss", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, dem kicker und fügt an: "ARD, ZDF und weitere Medien werden in einem wachsenden Umfang über die WM berichten, je erfolgreicher wir sind, umso mehr. Wir müssen deswegen schauen, dass wir möglichst gute Spiele abliefern."

Viertelfinale als erstes Etappenziel

In der Vorrunde bekommt es die DHB-Auswahl mit Japan (Donnerstag, 18 Uhr), dem Iran (Samstag, 18 Uhr) und Polen (Montag, 20.30 Uhr) zu tun. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch rechnet sich bei der Endrunde durchaus Medaillenchancen aus. Als erstes Etappenziel ist das Viertelfinale ausgegeben, das für ein Qualifikationsturnier mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris berechtigen würde.

Eine Frage allerdings drängt sich mit Blick auf TV-Präsenzen in Handball-Deutschland in diesem Jahr doch auf. Warum war die U-21-WM im vergangenen Sommer, die die DHB-Junioren im eigenen Land gewannen, zum Beispiel im Free-TV zu sehen? "Die Rechte für die U-21-WM lagen als Ausrichter bei uns und wir konnten sie so verwerten, wie wir es für sinnvoll erachtet haben", liefert Schober die passende Begründung. "Wir haben sie bewusst an einen Free-TV-Sender verwertet und nicht an einen Pay-TV-Sender. Da sehen Sie, dass wir vielleicht andere Prioritäten gesetzt haben."