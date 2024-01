Warum es aus deutscher Sicht ein perfekter erster Hauptrundentag war

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem packenden Sieg in die Hauptrunde in Köln gestartet. Bei der Heim-EM lief der Donnerstag fürs DHB-Team auch mit Blick auf die anderen Spiele perfekt.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Es war der erste Köln-Krimi - einer von womöglich noch mehr als nur drei weiteren. Deutschland schlug Island in einer vor allem am Ende packenden Partie mit 26:24 (11:10) und hat sich damit alle Chancen aufs angepeilte EM-Halbfinale erhalten. Auch weil der erste Hauptrundentag mit Blick auf die anderen Partien dem DHB-Team in die Karten spielte.

Zum Auftakt des Tages gewann Österreich überraschend gegen Ungarn und fügte den bis dato makellosen Magyaren direkt die erste Niederlage bei. Das ÖHB-Team verausgabte sich über 60 Minuten und verhinderte damit, dass neben Frankreich bereits eine weitere Mannschaft mit 4:0 Punkten dasteht. Zusätzlich hat das Ausrufezeichen der Österreicher die Sinne beim deutschen Team nochmals geschärft.

Das machte auch Julian Köster in der Mixed Zone der Lanxess Arena deutlich. "Das ist, glaube ich, momentan so ein bisschen das Team der Stunde", sagte Deutschlands Matchwinner aus dem Island-Spiel: "Sie haben die Spanier in der Vorrunde rausgehauen und dementsprechend sollten wir da sehr gewarnt sein." Auch wenn Deutschland im Handball noch nie ein Pflichtspiel gegen Österreich verloren hat, ist dieser Gegner in der aktuellen Form wohl gefährlicher denn je.

Im zweiten Spiel des Tages machte Olympiasieger Frankreich seine Hausaufgaben und setzte sich am Ende knapp gegen Kroatien durch. Auch die Kroaten stehen damit bereits nach dem ersten Spieltag mit nun 1:3 Punkten schwer unter Druck. Bundestrainer Alfred Gislason hatte nach der Niederlage gegen Frankreich auf der Pressekonferenz den direkten Wunsch an seinen Freund Guillaume Gille geäußert, der Rekord-Weltmeister möge doch bitte alle seine Hauptrundenspiele gewinnen. Beim ersten von vier Vergleichen hat Frankreich geliefert.

Gislason: "Es ist ein Sieg, der unserer Mannschaft viel geben wird"

Geliefert hat auch die deutsche Mannschaft. Keine perfekte Leistung, aber eine riesige Willensleistung. "Es ist ein Sieg, der unserer Mannschaft viel geben wird", versprühte Gislason nach der engen Partie gegen sein Heimatland Zuversicht. Das DHB-Team habe zeigen können, dass es "mit extremer nervlicher Belastung" umzugehen weiß.

Und auch Gislason hatte ein wichtiges "Learning" aus dem Frankreich-Spiel gezogen. Weil gegen Les Experts den durchspielenden Leistungsträgern gegen Ende die Puste ausgegangen war, wechselte der 64-Jährige diesmal Johannes Golla, Julian Köster, Juri Knorr & Co. frühzeitig aus. "Sie waren am Ende frischer, das hat sich ausgezahlt", so Gislason, der den "phänomenalen Charakter in schwierigen Momenten" hervorhob.

Mit der "Gewissheit, dass sie solche Situationen auch überstehen können", geht das DHB-Team ins nächste Spiel gegen Österreich am Samstag (20.30 Uhr). Schlagen die Franzosen an diesem Tag wie erwartet Island und Kroatien die Ungarn, wäre Deutschland mit einem Sieg über Österreich und dann 4:2 Punkten Zweiter. Also voll auf Halbfinal-Kurs.