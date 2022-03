Warum es am 26. Spieltag kein Freitagsspiel gibt

Der bevorstehende 26. Bundesliga-Spieltag kommt mit ungewöhnlichen Anstoßzeiten daher. Was dahintersteckt - und was es im Nachhinein so kurios macht.

Am Freitag macht die Bundesliga ausnahmsweise Pause. imago images/Picture Point LE

Den 26. Spieltag eröffnen nicht zwei Mannschaften, sondern gleich acht: Anders als üblich beginnt das anstehende Bundesliga-Wochenende erst am Samstag mit vier Partien um 15.30 Uhr statt mit einem Spiel am Freitagabend. Dafür sind am Sonntag gleich vier Duelle angesetzt, zwei davon parallel um 17.30 Uhr. Was hat es damit auf sich?

Hintergrund ist ein Entgegenkommen der DFL, das im Nachhinein gar nicht nötig gewesen wäre. Als die Paarungen des 26. Spieltags im Dezember zeitgenau angesetzt wurden, musste die DFL davon ausgehen, dass im März noch vier Bundesligisten in der Europa League vertreten sein werden.

Und weil diese ihre Spiele in der Regel am Donnerstag austragen, opferte die DFL das Freitagsspiel "mit Blick auf die Regenerationszeit" für eine vierte Begegnung am Sonntag, damit alle Europa-League-Teams in den Genuss zweier kompletter spielfreier Tage zwischen ihren Auftritten kommen.

Die DFL wollte den Europa-League-Startern entgegenkommen

Dass sich die Lage der Bundesligisten in der Europa League inzwischen dramatisch verändert hat, konnte die DFL vor dem Jahreswechsel noch nicht ahnen. Borussia Dortmund, das am Sonntag um 17.30 Uhr Arminia Bielefeld empfängt, ist in den K.-o.-Runden-Play-offs gegen die Glasgow Rangers hängengeblieben.

RB Leipzig, das am Sonntag um 19.30 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth den Spieltag beschließt, zog bei der Europa-League-Achtelfinalauslosung das Los Spartak Moskau und rutschte per UEFA-Beschluss direkt ins Viertelfinale, verbringt also wie der BVB keine englische Woche.

Statt vier Teams ist nur eines am Donnerstag gefordert

Eintracht Frankfurt, das am Sonntag um 17.30 Uhr auf den VfL Bochum trifft, bestreitet zwar diese Woche das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale bei Real Betis in Sevilla; doch vorab hatte die UEFA festgelegt, dass Betis sein Hinspiel bereits am Mittwoch austragen wird, um eine Termindopplung mit dem FC Sevilla zu vermeiden.

Und so ist Bayer Leverkusen unter den acht Bundesligisten, die am Sonntag spielen, der einzige, der tatsächlich am Donnerstag (bei Atalanta Bergamo) gefordert und dadurch auf die Extra-Regenerationszeit angewiesen ist.

Immerhin: Weil am 27. Spieltag, dem Wochenende nach den Achtelfinalrückspielen der Europa League, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt direkt aufeinandertreffen, konnte es die DFL hier schon im Dezember bei drei Sonntagsspielen belassen. Deshalb gibt es in der kommenden Woche mit Bochum gegen Borussia Mönchengladbach auch wieder ein Bundesliga-Duell am Freitagabend.