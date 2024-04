Warum Elfer-Held Martinez trotz zwei Gelber Karten nicht vom Platz flog

Aston Villa hält in einer schwarzen Woche für die englischen Teams im Europapokal die Premier-League-Fahne hoch. Eine Szene sorgte in Lille allerdings für Verwunderung: Emiliano Martinez, der im Elfmeterschießen zum Helden avancierte, sah zweimal Gelb - flog aber nicht vom Platz.

Die emotionalen Entgleisungen des Emiliano Martinez sind nicht wirklich etwas Neues. Viele dürften sich an sein Verhalten nach dem WM-Finale 2022 erinnern, als der Argentinier mit der Trophäe für den besten Keeper auf seine ganz besondere Weise feierte. Die "Retourkutsche" gab es bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris, als er im Oktober 2023 ausgepfiffen wurde.

Am Donnerstagabend kehrte Martinez mit Aston Villa nach Frankreich zurück. Und wieder erzürnte der 31-Jährige die französischen Fans. Was war passiert? Im Elfmeterschießen parierte der als "Elfmetertöter" bekannte Keeper direkt den ersten Versuch des Ex-Schalkers Nabil Bentaleb - und legte dann den Finger auf den Mund in Richtung der Lille-Anhänger.

Dann aber wurde es kurios: Referee Ivan Kruzliak aus der Slowakei zeigte Martinez für die provozierende Geste die Gelbe Karte. Dieser hatte kein Verständnis dafür, sah allerdings nicht wie von vielen erwartet die Ampelkarte, nachdem Martinez bereits in der 39. Minute wegen Zeitspiels verwarnt worden war.

War Kruzliak ein folgenschwerer Fehler unterlaufen? Mitnichten. Der 40-Jährige handelte ganz nach der vom IFAB im April 2023 verabschiedeten Regel, wonach Karten für Spieler oder Offizielle nicht in ein mögliches Elfmeterschießen mitgenommen werden. Die Gelbe blieb also ohne Folgen - und so konnte Martinez wegen seines zweiten parierten Elfmeters zum Helden avancieren.

Sperre im Halbfinal-Hinspiel - Emery lobt "brillante Mentalität"

"Es war in meiner ganzen Karriere ein Höllenritt. Ich bin gläubig und arbeite hart, und es war mein Schicksal, hier wieder zu gewinnen", erklärte Martinez bei TNT Sports mit ordentlich Pathos. Lob gab es von Trainer Unai Emery, der die "Persönlichkeit" von Martinez hervorhob. "Seine Mentalität ist brillant. Er war fantastisch, ich bin sehr stolz auf ihn."

Emery gestand ein, dass die Villa-Profis erst gedacht hätten, Martinez fliege nach der zweiten Gelben Karte vom Platz. Der Argentinier aber blieb und zog Lille endgültig den Zahn. "Er hat Erfahrung darin, seine Emotionen zu kontrollieren", so der Spanier: "Ich weiß, dass er reif und verantwortungsbewusst ist. Ich akzeptiere ihn so, wie er ist."

Villa bestätigte derweil, dass der Verein fest davon ausgeht, dass Martinez fürs erste Halbfinalspiel in der Conference League gegen Olympiakos am 2. Mai (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gesperrt sein wird. Die Gelbe Karte im Elfmeterschießen war die dritte des Argentiniers im Wettbewerb.