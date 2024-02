Warum Eisenach machtlos beim Verbleib des Toptorjägers ist

Manuel Zehnder ist zweifelsohne einer der Spieler der laufenden Saison in der 1. Handball-Bundesliga. 163/50 Tore hat der Schweizer in der laufenden Saison für den ThSV Eisenach erzielt, alleine 15/5 in der letzten Partie bei der HSG Wetzlar. Und auch wenn sich der 24-jährige Rückraumspieler in Thüringen sehr wohl fühlt, im Sommer soll es allerdings zurück zum HC Erlangen gehen.

Manuel Zehnder muss im Sommer zurück nach Erlangen. sportfotoseisenach via ThSV