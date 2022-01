Warum einiges für Schwäbe spricht

Am Sonntag tritt der 1. FC Köln bei Hertha BSC an. Welche Spieler bis dahin zur Verfügung stehen, ist noch unsicher - im Kampf um den Platz im Tor zeichnet sich unterdessen eine Tendenz ab.

Eingedenk der aktuellen Corona-Lage hat der 1. FC Köln seine Test- und Hygienemaßnahmen intensiviert. Dazu gehört die Rückkehr zu einer engmaschigen Testung aller Personen rund um das Team. Laut Aussage des Vereins ist der komplette Lizenzbereich derzeit ausreichend immunisiert.

Dennoch unterzogen sich alle Beteiligten am Sonntag einem PCR-Test. Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung, äußerte sich auf der Klub-Homepage zum Thema: "Wir wollen die Risiken einer Ansteckung so gut es geht minimieren. Aus diesem Grund haben wir die Jungs vor dem Trainingsstart noch einmal für das Thema sensibilisiert. Genauso wie für die Gesamtbevölkerung gilt auch für uns: Kontakte reduzieren, Abstand halten, Masken in geschlossenen Räumen."

Pech für die Fans rund ums Geißbockheim: Aus nachvollziehbaren Gründen stehen die Spieler und Trainer bis auf Weiteres nicht für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung.

Uth im Mannschaftstraining - Schwäbe vor Horn?

Drei Profis fehlten zum Trainingsauftakt erkrankt, allerdings sollen weder Kingsley Schindler noch Sebastian Andersson oder Mark Uth sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Der Klub gibt keine Auskünfte über die Art der Erkrankung, Trainer Steffen Baumgart erklärte: "Mark wird Montag wieder dabei sein, Seb und King brauchen ein bisschen. Sie sind einfach krank." Tatsächlich stand Uth am Montag auf dem Rasen und arbeitete mit dem Team.

Zum Auftakt mit dabei war Keeper Timo Horn, der sich in dieser Woche mit dem Kollegen Marvin Schwäbe um den Platz im Tor duellieren wird. Horn hatte das letzte Hinrunden-Drittel wegen einer Knieverletzung pausieren müssen. Steffen Baumgart will seine Entscheidung bereits getroffen haben, behält sie allerdings noch für sich. Es spricht tatsächlich einiges für Schwäbe, dessen Auftritte der Trainer mehr als einmal lobte und der - anders als der zwangspausierende Konkurrent - Spielpraxis mitbringt.