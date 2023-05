Warum ein VfB-Abstieg diesmal folgenschwerer wäre als 2016 oder 2019

Im Vorjahr standen die Vorzeichen schlechter. Dennoch schaffte der VfB Stuttgart den direkten Klassenerhalt. Diesmal hat er zwar alles in der eigenen Hand, aber gleichzeitig mehr zu verlieren. Welche Folgen ein Abstieg hätte.

Muss er mit dem VfB in die 2. Liga? Kapitän Wataru Endo. imago images

Sebastian Hoeneß will nichts dem Zufall überlassen und gleichzeitig auch den so und so schon hohen Druck auf die Mannschaft soweit wie möglich reduzieren. Deswegen haben Trainer und sportlich Verantwortliche für die Partie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die TSG Hoffenheim "entschieden, dass die anderen Ergebnisse, die relevant sind, nicht eingeblendet werden. Wir wollen keine Einflüsse von außen haben, sind aber nicht naiv. Natürlich sind wir informiert, um entsprechend reagieren zu können."

Während sich die VfB-Profis gegen die Landesnachbarn aus Baden um ein positives Ergebnis bemühen, um wieder direkt die Klasse zu halten, sollen sie nichts, was unmöglich ist, bis wenig von den Resultaten der Konkurrenz aus den anderen Stadien erfahren. "Wir müssen auf uns schauen, auf das, was wir selbst kontrollieren können, und unser Ding durchziehen. Das ist der einzige Weg, um so eine Situation anzugehen", sagt der 41-Jährige, der seine Spieler bisher auch nicht explizit auf das Saisonfinale der vergangenen Saison aufmerksam gemacht hat.

Als der VfB mit einem 2:1 gegen Köln in der Nachspielzeit die Berliner Hertha, die zeitgleich 1:2 in Dortmund unterlag, noch überholen konnte und als Tabellen-15. der Relegation aus dem Weg gegangen war. "Es schadet auf keinen Fall, dass ein paar Jungs wissen, dass sie das schon Mal geschafft haben. Aber da liegt ein Jahr dazwischen, die Konstellation ist eine andere. Jetzt muss man es von Neuem beweisen."

Spieler-Etat würde sich von rund 60 Millionen Euro etwa halbieren

Um eine drohende Apokalypse zu vermeiden. Denn diesmal hätte ein Abstieg weitreichendere Folgen als die beiden Rückstufungen aus den Jahren 2016 und 2019. Abgesehen vom zerbeulten Renommee im In- und Ausland geht es für die Stuttgarter auch wirtschaftlich um extrem viel. Die Schwaben planen unter anderem, sich in Japan zu positionieren. Dabei wäre ein Auftritt als Zweitligist wenig hilfreich und vor allem weniger werthaltig. Was auch auf die Suche nach weiteren Sponsoren und Investoren für die VfB AG zutrifft.

Corona, die Inflation und die Energiekrise haben die Lage beim Traditionsverein von 1893 in der jüngsten Vergangenheit zusätzlich verschärft. Von einem Umsatzeinbruch von rund 90 Millionen Euro ist seit Pandemie-Beginn die Rede, weitere 40 Millionen Umsatzeinbußen folgten bei Abstieg, dazu kommen die Kosten von rund 130 Millionen, die in den Stadionumbau samt Hochglanz-Haupttribüne fließen. Statt 41 Millionen Euro gäbe es nur noch etwa die Hälfte an TV-Geld. Der Spieler-Etat würde sich von rund 60 Millionen Euro etwa halbieren.

Dazu droht der Ausverkauf vieler Leistungsträger. Zwar haben alle Spieler gültige Verträge für die 2. Liga, doch Kandidaten wie Borna Sosa, Silas, Wataru Endo, Hiroki Ito oder Konstantinos Mavropanos, der zudem (nur) bei Abstieg eine Ausstiegsklausel von rund 15 Millionen hält, wären schwer, die ausgeliehenen Serhou Guirassy (Kaufoption neun Millionen) oder Tiago Tomas (15 Millionen) sicher nicht zu halten.

Und auch auf die Mitarbeiter der Geschäftsstelle kämen, wie schon in Pandemiezeiten, Gehaltseinbußen zu. Damals waren es rund 20 Prozent. Vom Beben in den Führungsebenen, wo Teile der Anhänger gegen Vorstandsboss Alexander Wehrle und Klubpräsident Caus Vogt mobil machen, und wo es außerdem seit Wochen schon Grabenkämpfe gibt, ganz zu schweigen.