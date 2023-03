Warum ein torloses Revierderby gleichzeitig typisch und untypisch wäre

Sollte das 100. Revierderby zwischen Schalke und Dortmund 0:0 enden, wäre das keine Überraschung - und gleichzeitig doch eine. Das hat mit einer jahrelangen BVB-Serie zu tun.

Ewig junges Duell: Am Samstag stehen sich Schalke und Dortmund zum 100. Mal in der Bundesliga gegenüber. IMAGO/Team 2

Die Geschichte von bislang 99 Aufeinandertreffen lehrt, dass das Revierderby durchaus eine torreiche Angelegenheit sein kann. 1964/65 und 1966/67, im dritten bzw. siebten Bundesliga-Duell der beiden Erzrivalen, bezwang Borussia Dortmund den FC Schalke 04 jeweils mit 6:2. Und das 4:4 vom November 2017 hat auch über fünf Jahre später niemand vergessen.

Doch all das sind Ausreißer. Das häufigste Ergebnis in 99 Revierderbys ist das langweiligste, das es im Fußball gibt: 0:0. Gleich elfmal trennten sich BVB und S04 torlos (zehnmal hieß es 1:1), so oft wie sonst in der Liga-Geschichte nur Schalke und Borussia Mönchengladbach. Keine andere Bundesliga-Paarung endete häufiger so. Und in den letzten Wochen waren die Königsblauen wahre 0:0-Experten, sie steuern gar auf Rekordkurs.

Dass sie - wie der BVB - in der aktuellen Bundesliga-Rückrunde noch ungeschlagen sind, hat auch mit vier torlosen Remis zwischen dem 18. und 21. Spieltag zu tun. Nur fünf Teams trennten sich in einer gesamten Rückrunde noch öfter torlos: Werder Bremen 1991/92, der 1. FC Nürnberg 1992/93, Dynamo Dresden 1992/93, der 1. FC Kaiserslautern 1995/96 und der 1. FC Köln 2014/15 (alle fünf).

Der BVB hat seit 117 Spielen nicht mehr 0:0 gespielt

Sollte das 100. Revierderby am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Gelsenkirchen torlos enden, wäre das also typisch - doch nur aus Schalker Sicht. Der BVB nämlich hat einen ganz anderen Lauf. Seit unglaublichen 117 Bundesliga-Partien haben die Schwarz-Gelben nicht mehr 0:0 gespielt. Eine längere Serie legte in der Bundesliga-Historie nur ein Klub hin: Schalke, und zwar mit 128 von Oktober 1971 bis August 1975.

Hält sie bis zum Saisonende durch, könnte die Borussia diesen Bundesliga-Bestwert noch 2022/23 einstellen. Dritter im Anti-0:0-Ranking ist Arminia Bielefeld mit einer Serie von 111 Begegnungen (Juni 1979 bis September 1983). Das bisher letzte torlose Remis verzeichnete der BVB am 9. Spieltag der Saison 2019/20 - gegen Schalke.